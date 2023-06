Bobo Vieri, l’autografo del bomber sulle bottiglie di Ca’ Lunga per gli alluvionati

Imola, 20 giugno 2023 – La solidarietà per la vallata del Santerno colpita dall’emergenza frane non si ferma. E dopo Piero Pelù anche Christian Vieri e Davide Bombardini, ex stelle del calcio e tra i volti più popolari del pianeta pallonaro italiano, hanno risposto presente. In che modo? Con gli autografi originali di Bobo impressi su 100 bottiglie messe a disposizione gratuitamente dall’azienda vitivinicola Ca’ Lunga di Imola. Esemplari che finiranno in vendita nei prossimi giorni sul sito web della cantina imolese (www.calungailvino.it) per raccogliere proventi utili da destinare alle tante azioni di ripristino necessarie in collina.

"Dopo il successo della vendita benefica delle nostre bottiglie griffate da Pelù (raccolti 2mila euro, ndr ) abbiamo voluto bissare l’impresa – raccontano Paolo e Angelo Cassetta di Ca’ Lunga –. Tramite amicizie comuni siamo arrivati al nostro concittadino Bombardini, persona generosa e sensibile al cospetto dell’emergenza che ha travolto la sua terra. Così la nostra proposta è arrivata all’orecchio di Vieri che ci ha dato un appuntamento all’Osteria del Corso di Milano". Già, il quartier generale di molti campioni dello sport. "Non è stato facile portare i cartoni con le bottiglie nel pieno centro del capoluogo meneghino, peraltro coperto da Ztl. Ma tra auto, braccia e taxi abbiamo compiuto l’impresa – continuano –. Vieri è stato gentilissimo e molto disponibile. Ci ha firmato tutti i pezzi sempre col sorriso stampato sul volto".

Non solo. "Si è informato sulle condizioni attuali del nostro territorio esortandoci a non mollare – sottolineano i due –. Ha un cuore grande. Ma non poteva sbagliare perché è nato a Bologna e ha trascorso un anno della sua carriera a Ravenna. Insomma, è uno di noi". Intanto, è già caccia al cimelio. "Ancora qualche giorno di attesa per impreziosire ogni bottiglia con l’etichetta ‘Ca’ Lunga 4 Santerno Valley – La Romagna non si arrende’ e con un led luminoso che evoca la vittoria della luce sul buio di un mese fa – aggiungono Paolo e Angelo Cassetta –. Tanti amici mi hanno già scritto per prenotare la memorabilia. Contiamo di realizzare altri 2mila euro per siglare quel maxi assegno da 4mila da consegnare ai sindaci dei municipi della nostra valle ferita".

Con un pensiero fisso nella mente. "A quei colleghi agricoltori che, a causa delle frane, hanno perso ettari di terreno coltivato, piantagioni, castagneti e anche vitigni – analizzano –. Per loro sarà durissima ripartire ma non li lasceremo mai soli. Chi, come noi, non ha avuto danni deve dare una mano". E via al capitolo dei ringraziamenti: "A Bobo, a Bomba, a Paolo Zampino per l’aiuto nei contatti e al sedicenne Marco Grandi che, per vedere dal vivo uno dei suoi idoli calcistici, si è fatto quasi un chilometro sotto il sole con due cartoni sotto le braccia – concludono i Cassetta –. Altri vip da ingaggiare? Chissà. La beneficenza è come un treno in corsa, non si può e non si deve fermare".