Boccata d’ossigeno per le imprese

Nel perimetro dei settori interessati dalla domanda di beni e servizi per cerimonie e matrimoni, si contano oggi 561.651 imprese in Italia, pari al 9,2% dell’intero sistema imprenditoriale nazionale. È quanto emerge da una analisi condotta nei mesi scorsi da Confartigianato. Quasi due imprese su cinque del settore – 214.938 unità, pari al 38,3% – sono artigiane. Tra i settori in esame, quelli a più elevata vocazione artigiana sono: Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici (86,5%), Attività fotografiche (76,4%), Oreficeria gioielleria orologeria (75,5%), Produzione di pasticceria fresca (72,3%). Nelle imprese dei settori potenzialmente coinvolti in cerimonie e matrinoni lavorano complessivamente 1.682.291 addetti, pari al 9,4% degli addetti totali e la dimensione media di queste imprese è di 2,6 addetti per impresa, in linea con la dimensione media dell’intero sistema produttivo (2,8 addettiimpresa).