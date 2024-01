Bocci in scena allo Stignani ‘Il Figlio’ è pronto a stupire: "Imola, città di grande cultura. Sul palco si impara a educare"

Cesare Bocci torna a Imola in grande stile. A partire da oggi, fino a domenica, l’attore farà parte del cast de ‘Il Figlio’, opera teatrale del drammaturgo francese Florian Zeller. Lo spettacolo fa parte di una trilogia teatrale di opere slegate tra loro, dedicate alle famiglie e alla salute mentale. Tematica centrale che comprende anche ‘La madre’ e ‘Il padre’. In questa particolare prosa, Bocci, noto al grande pubblico per il ruolo di Mimì Augello in ‘Montalbano’, interpreta un genitore in difficoltà con il figlio adolescente problematico, in un crescendo di drammaticità che, detta dello stesso attore marchigiano, "non lascerà il pubblico indifferente".

Bocci, lei è mai venuto a Imola?

"Sì, ci sono già stato tantissimo tempo fa. Ha un centro storico molto bello. Soprattutto, la trovo accogliente, calda e si mangia molto bene. Ho degli amici che mi hanno già consigliato diversi posti in cui andare e mi sapranno indicare bene. Non si fanno pubblicità! Ma sicuramente so che starò bene".

Per lei non è la prima volta allo Stignani. Cosa la colpisce del teatro?

"Più che colpirmi il teatro in sé, mi ha colpito e colpisce il fatto che Imola è una città dove si riesce a stare per ben cinque date di seguito. Il che è assurdo, considerando che Imola non è così grande. Eppure, nemmeno a Bologna si fa una cosa del genere. Questo significa che Imola è interessata alla cultura, c’è ancora la voglia di uscire a vedere una forma d’arte che solo uscendo si può vedere. Uno al cinema può anche non andarci, con lo streaming si gode un film a casa, ma il teatro se uno non se lo gode....".

Un aspetto non da poco. Invece, della nostra regione cosa apprezza?

"Apprezzo il liscio! Quando eravamo ragazzi, venivo dalle Marche e si andava a ballare il liscio. Il liscio è Romagna allo stato puro".

Di solito si dice la piadina.. "Beh, non mi è indifferente nemmeno quella".

Parlando dello spettacolo, il tema centrale è la salute mentale degli adolescenti. Come è affrontato questo tema nella società?

"Penso che ad oggi la nostra società sia molto più aperta alla cura del disagio giovanile, scaturito da tanti fattori. Fortunatamente negli ultimi anni si è sdoganato lo stereotipo dello specialista, ad oggi visto come una figura che può aiutare. D’altrocanto, se io come persona ho il male di vivere devo andare dallo psicologo o per lo meno i genitori devono aiutare, come quando uno ha male alla spalla e va dal medico. Prima era una vergogna vera, ora si vede la figura dello psicologo come una figura che cura una parte importante e penso sia un gran passo avanti".

Quale pensa che siano i fattori scatenanti del disagio?

"I problemi sono tanti, dalla paura di affrontare la vita all’incomunicabilità con i genitori. Penso soprattutto che la scuola abbia perso il ruolo di insegnare le regole e che quindi vada riformata. Le regole sono importanti, perché danno un senso di appartenenza e questo potrebbe aiutare i ragazzi che si sentono soprattutto soli. Il problema principale è che tra i ragazzi manca il contatto umano".

Se non sbaglio, lei è genitore nella vita. Come è stato interpretare il ruolo di un padre che ha un figlio con questi problemi?

"Quando ho letto il copione la prima volta mi sono detto: ‘No, non ce la faccio’. In quel periodo, mia figlia mi aveva appena comunicato di soffrire di un disturbo del comportamento alimentare. Io da padre mi sono sentito cadere il mondo addosso. A volte ci sono cose che mettono in difficoltà. È stato fondamentale recitare in questo ruolo, nonostante le mie paure. Ho colto l’occasione per capire ancora di più. Non a caso, Zeller, l’autore di questo spettacolo, ha creato questa drammaturgia per mostrare come una malattia può alterare una famiglia ‘nella norma’ e questo vale per tutti e tre gli spettacoli".

Prima lei ha parlato di incomunicabilità tra ragazzi e genitori. Quale pensa sia il fulcro?

"Lo sbaglio della nostra generazione è quello di fare i genitori amici. Siamo proprio diversi. Non possiamo fare gli amici dei nostri figli, dobbiamo fare i genitori e cercare di dare un indirizzo e delle regole. Ma non dobbiamo nemmeno fare i genitori troppo severi, come lo erano i miei, altrimenti non c’è dialogo".

Il teatro potrebbe aiutare i giovani nel migliorare la loro salute mentale?

"Sicuramente sì perché è una forma di espressione che ti libera di tante cose, in cui la sensazione è quella di essere protetti da un ruolo da interpretare. Ovviamente c’è da superare la paura personale di salire davanti a delle persone. Ma tante volte il male di vivere è proprio quello di non riuscire a sopportare le difficoltà. Salire sul palco significa superare questo. Conosco dei ragazzi che facendo questo step hanno superato determinate paure. Poi interpretare un personaggio distante da te può aiutarti a capire come gli altri si sentono e lo fai protetto perché non sei tu".

Lei è un professionista sia nella recitazione cinematografica che in quella teatrale, quale sente più vicino a sé?

"Dirò qualcosa che i miei colleghi non apprezzeranno: secondo me la differenza è solo tecnica. Ma a teatro hai un pubblico che respira e vive la storia con te. La cosa più bella non è l’applauso, ma è il silenzio, perché vuol dire che hai catturato l’attenzione. Al cinema non c’è uno schema cronologico ben preciso. Il primo giorno si può girare la scena finale, mentre l’ultimo quella iniziale. Quindi c’è un tipo di concentrazione diversa. Ma da attore, è meraviglioso vedere emozionarsi i tecnici che sono dietro ai microfoni o chi è lì per lavorare per te".