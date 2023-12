Bocciato l’emendamento. La Lega accusa:: "Gettata la maschera"

"La Giunta Bonaccini ha finalmente gettato la maschera: bocciando il nostro emendamento alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale, che chiedeva di non limitare i Comuni rispetto all’assegnazione di punteggi che premino il criterio della residenzialità storica nell’assegnazione degli alloggi popolari, ha chiarito una volta per tutte da quale parte sta. E non è certamente da quella degli emiliano-romagnoli". Così il consigliere regionale della Lega, l’imolese Daniele Marchetti, che definisce "drammatica" la situazione delle liste di attesa per un alloggio di edilizia residenziale pubblica. "Mentre aumentano le richieste – spiega l’esponente del Carroccio –, le assegnazioni, secondo i dati aggiornati al 2021, diminuiscono: gli alloggi non assegnati sono passati da 6.043 a 7.500, mentre le domande di una casa pubblica hanno superato le 24.700 unità e le assegnazioni hanno di poco superati i 1.300 alloggi". Per Marchetti si tratta di "numeri impietosi, che testimoniano una nuova condizione di welfare richiesto. Occorre – prosegue il leghista – trovare correttivi anche lavorando sui criteri attuali che determinano la realizzazione delle liste di attesa e le assegnazioni".

In questa ottica, Marchetti avrebbe auspicato "una linea di equità e giustizia, nella determinazione delle liste di attesa degli alloggi pubblici" sollecitando "la ripresa dell’esame della proposta di inserire nelle norme regionali il criterio della residenzialità storica. Anche se i dati evidenziano una impennata del numero delle assegnazioni di alloggi pubblici in favore di non italiani – conclude il leghista –, resta il fatto che gli attuali criteri rischiano di far passare davanti a chi è in lista da tempo molti tra gli ultimi arrivati. Crediamo invece sia importante premiare chi da più anni è residente nella nostra regione, dove paga i contributi con cui si realizza il patrimonio immobiliare pubblico".