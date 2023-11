Bocciofila, il futuro è sempre più green. La giunta svela il progetto di riqualificazione

Casalfiumanese è già proiettata nel futuro con la giunta pronta a presentare il progetto di riqualificazione della bocciofila. Un’opera, dalla grande importanza strategica in ottica ricreativa e sociale nel bel mezzo del centro storico casalese, particolarmente attesa dalla comunità. Spazio, quindi, ad un incontro pubblico il 23 novembre, dalle 20, al bar della bocciofila di via Matteotti insieme alla sindaca Beatrice Poli e alla sua giunta. Ma anche ai tecnici progettisti Gabriele Baccilieri, Claudio Gamberi e Michele Castellari per illustrare nel dettaglio il programma delle lavorazioni di restyling dello stabile. Il progetto è supportato da appositi stanziamenti europei per l’ammodernamento, soprattutto per quanto riguarda la miglioria energetica e il contenimento dei consumi.