Bocciofila, risate in dialetto ’I Amigh ed Granarol’ sul palco

Esilarante doppio appuntamento con la commedia dialettale alla Bocciofila di Osteria Grande in viale Broccoli 60, organizzato con la collaborazione di Pro Loco di Castel San Pietro Terme e Polisportiva Osteria Grande, e il patrocinio del Comune. I due spettacoli sono entrambi a cura del gruppo teatrale I Amigh ed Granarol e a ingresso gratuito. Martedì alle 20,30 andrà in scena ’Bandàtta la tecnologì’, commedia dialettale in tre atti di Magda Cesari con la regia di Stefano Fortini. "A volte gridiamo contro la tecnologia pensando sempre alle cose negative che questa si porta dietro – spiegano gli organizzatori –. Purtroppo Internet può essere pericoloso ma, con il buon senso, può aiutare in tanti ambiti della vita quotidiana. I nostri ragazzi ci chiedono come abbiamo fatto senza cellulare… beh ci davamo appuntamento e ci vedevamo di persona, che poi pensandoci bene, forse resta il modo migliore per stringere importanti rapporti di amicizia e anche d’amore. Generazioni a confronto… nell’ambito della tecnologia. Martedì 7 marzo, sempre alle 20,30, sarà invece la volta di ’l ultum fugh’, commedia dialettale in tre atti di Lorenzo Guernelli con la regia di Stefano Fortini. In un palazzo patrizio della vecchia Bologna all’inizio degli anni ’60, un Cavaliere del lavoro vive un periodo molto particolare. Gli ultimi fuochi di un’età critica, una situazione famigliare stressante e ansiosa, non solo per via del padre anziano invitato da tempo sotto lo stesso tetto dal figlio, ma soprattutto per l’interesse che entrambi gli uomini nutrono ancora per il gentil sesso. Info: Associazione turistica Pro Loco allo 051 6954135 - [email protected] – sito web www.prolococastelsanpietroterme.it e pagina Fb Prolococastelsanpietroterme.