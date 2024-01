Bondi sferza il Comitato: "Solo accuse strumentali"

"Sono accuse strumentali. Da anni lavoriamo in modo puntuale sul tema barriere architettoniche". Replica piccata del comune al Comitato "La voce di chi non ha voce", che, attraverso le parole del suo fondatore Giovanni Bellosi aveva sottolineato che, a fronte di alcuni interventi effettuati in questi due mandati della giunta Tinti, molti altri non hanno ancora trovato compimento. A distanza di poche ore, il Municipio replica attraverso il vicesindaco Andrea Bondi, chiamato in causa da Bellosi assieme all’assessore Giordani. "Rispondiamo con i fatti e con le norme. Giovanni Bellosi sa cos’è il Peba? – si chiede il vicesindaco –. È il piano di eliminazione delle barriere elettroniche che prevede strumenti in grado di monitorare il territorio e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità delle città e degli spazi pubblici a tutti i cittadini. Questa amministrazione lo ha già affidato. Molti degli interventi segnalati e che il Comitato richiede riguardano spazi di proprietà privata e addirittura ce n’è uno che è vietato dal codice della strada. Prima di parlare e formulare accuse strumentali che rischiano anche di essere cavalcate da chi sta già svolgendo una campagna elettorale mirata a screditare l’operato dei sindaci a fine mandato o che cercano la riconferma, sarebbe bene informarsi per evitare anche strumentalizzazioni non volute delle proprie posizioni", è il duro esordio di Bondi, che poi risponde punto su punto al Comitato. "Come noto, i portici sono proprietà private, quello fronte Cassero oltre a non essere nostro è pure vincolato dalla Soprintendenza – osserva Bondi –. Sul caso portici di via Mazzini, inoltre, ci sarebbe il divieto contenuto nel codice della strada: un attraversamento in corrispondenza sarebbe proprio sull’incrocio. E, all’uscita dei portici su via Cavour, l’attraversamento pedonale deve essere posto a 5 metri dall’incrocio e infatti ci sono le strisce pedonali a quella distanza". Riguardo poi al citato marciapiede che termina con un gradino in fondo a viale Roma, "è privato così come lo sono le rampe delle Poste. Solo i gradini di cui Bellosi fornisce la foto, sono pubblici: occorrerebbe, dunque, parere della Soprintendenza, ma abbiamo verificato non esserci gli spazi per una rampa a norma. La giunta sta portando avanti un progetto organico e non interventi spot".

Claudio Bolognesi