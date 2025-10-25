Bonifica della rete idrica. Al via i lavori in via Riniera

Prosegue a vele spiegate il piano straordinario di bonifica della rete idrica di Castel San Pietro messo in campo da Hera per risolvere la problematica delle continue rotture che assillano capoluogo e frazioni ormai da mesi. Negli ultimi giorni non sono mancate segnalazioni per nuove rotture. Così gestore e Comune hanno aggiornato in questi giorni un cronoprogramma che è fitto di lavori e cantieri avviati ormai da alcune settimane, e che senza sosta proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Da martedì inizieranno i lavori in via Riniera, contemporaneamente ai due cantieri in corso nelle vie Pavarella e Liano. In via Riniera i lavori di bonifica della rete idrica, fa sapere il Comune attraverso un comunicato stampa, "interesseranno il tratto compreso tra via Emilia Levante e via Piana".

Per consentire l’esecuzione delle attività in sicurezza, da martedì la strada sarà interdetta al traffico nel tratto interessato, con chiusura della via prevista dalle 8 fino alle 17, e poi successiva riapertura immediata ai veicoli che potranno circolare senza problemi fino al giorno successivo quando, sempre alle 8, gli operai ripartiranno con l’intervento. Sarà inoltre sempre garantito l’ingresso alle abitazioni interessate dai lavori, mentre per le altre abitazioni l’accesso avverrà da monte o da valle, in base alla posizione del cantiere.

Secondo la stima resa nota dal Comune, la durata complessiva dell’intervento andrà dai 15 ai 20 giorni lavorativi. Nel frattempo, si sta concludendo il primo stralcio dei lavori in via Pavarella, mentre in via Liano è in fase di esecuzione la posa della nuova rete. Si è già concluso, infine, l’intervento in via dei Mille.

Gli altri cantieri previsti dal piano straordinario di bonifica sono previsti nelle vie Montecalderaro, Irma Bandiera, Mascarelle, del Partigiano, Ercolana e viale Dante Bernardi. La task force messa in campo da Hera e Comune mira a concludere "indicativamente entro la prossima estate" i 19 interventi straordinari di bonifica (+170% rispetto al 2024) sulle reti più soggette a rotture, con un incremento del 300% delle squadre operative a servizio del territorio per arrivare a una risoluzione dei disservizi con maggior tempestività.

Il piano straordinario prevede anche l’implementazione della distrettualizzazione della rete ("da metter in opera nei primi mesi del 2026") per una gestione più efficace delle pressioni. Attualmente sono in corso l’analisi e la progettazione della distrettualizzazione del centro storico.