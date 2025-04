Bonus edilizi per cantieri fantasma. Sequestrati 200mila euro di beni

A farla sportiva si potrebbe chiamare ’simulazione di cantiere’. O meglio di lavori di ristrutturazione, il tutto per intercettare quasi duecentomila euro di bonus edilizi senza alzare un dito. Tranne quello sul mouse del proprio computer.

Protagonista di quella che la Guardia di finanza ha definito "una truffa ai danni dello stato" è un imolese sulla quarantina. L’uomo – scoperto grazie all’incrocio di informazioni nelle banche dati –, avrebbe presentato in via telematica domanda per beneficiare dei bonus facciate, ristrutturazione ed ecobonus. Fatture su fatture per lavori eseguiti – ma solo per finta – su un appartamento in Abruzzo, ma con gli in inquilini ovviamente all’oscuro di tutto. Sì, perché la ristrutturazione non era mai avvenuta.

Il tutto è venuto a galla grazie alle verifiche da parte dei militari imolesi. In particolare, si è scoperto che il quarantenne imolese – privato cittadino ed estraneo al mondo edilizio, a quando pare –, avrebbe accumulato crediti d’imposta per 235.500 euro.

Crediti poi ceduti a una banca, la quale, a sua volta gli avrebbe liquidato la somma di quasi duecentomila euro (lo scarto corrisponde alle percentuali dei vari bonus: facciate (90 per cento), ristrutturazione (50%) ed ecobonus (70%).

L’uomo avrebbe a questo punto cercato di nascondere la cifra ottenuta in modo illecito, trasferendo i denari ad altre persone tramite bonifici bancari.

Aperto il vaso di Pandora, i finanzieri hanno denunciato alla Procura di Bologna il presunto responsabile per truffa ai danni dello stato, autoriciclaggio e omessa dichiarazione.

In seguito sono stati sequestrati, da parte delle fiamme gialle beni (alcuni in città e altri fuori) per un totale di 200mila euro. Tra questi figurano un immobile, cinque terreni, conti correnti e quote sociali. "L’importo – spiegano dalla caserma della Finanza –, è stato ricondotto a tassazione ordinaria poiché qualificato come provento di attività illecita".

L’operazione testimonia "l’importante presidio alla legalità economico-finanziaria svolto dalla Guardia di Finanza finalizzato tanto alla tutela delle entrate dello Stato – concludono le Fiamme gialle –, contrastando l’evasione fiscale, quanto alla tutela della spesa pubblica, attraverso il contrasto delle frodi, così da garantire un utilizzo trasparente ed efficiente dei finanziamenti pubblici nazionali e unionali".

Gabriele Tassi