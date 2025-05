Boom di biciclette. Piste affollate

C’è senza dubbio la mobilità tra i temi più sentiti dagli imolesi. La maggior parte dei cittadini, soprattutto quelli con la fortuna di abitare in zone centrali e ben collegate, non sente la necessità di muoversi in macchina. Non tutti ce l’hanno e anche chi la possiede preferisce lasciarla ’riposare’. Tra i motivi, la faticosa ricerca di un parcheggio soprattutto in tarda mattinata. Al di là di questa nota negativa, i cittadini sembrano sentirsi abbastanza sicuri in città, al punto da spostarsi tranquillamente a piedi anche da soli. Alcuni sono però accompagnati dal fedele amico a quattro zampe, altri da una bicicletta che permette di spostarsi in maniera pratica e comoda. Molto frequentate le piste ciclabili che, a volte, a causa del traffico, permettono di raggiungere la meta più velocemente di chi è al volante. Capita però che, chi va in bici, sia però ostacolato da rami e macchine parcheggiate nel posto sbagliato. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, a Imola si registra una situazione abbastanza virtuosa. Il numero di autobus è aumentato nel corso degli anni e la puntualità è migliorata. Menzione d’onore alla stazione dei treni, rinnovata recentemente con nuove aree di sosta e servizi. I cittadini sembrano apprezzare l’aspetto più curato.

Aleksandra Arandelovic