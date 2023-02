’Boom’, l’innovazione prende casa "Punto di riferimento per il futuro"

Taglio del nastro oggi pomeriggio per Boom, il nuovo hub della conoscenza metropolitana dove formazione, innovazione e imprenditoria si incontrano. Voluto da Crif in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro, Boom è un luogo fisico (ha sede in via Piemonte 6-8 a Osteria Grande) e digitale al tempo stesso. E nasce per creare un luogo di confronto in grado di tradurre l’innovazione in progetti concreti, sviluppare percorsi di formazione a supporto di nuove opportunità di business legate all’innovazione e avviare iniziative di formazione che riducano la carenza di competenze richieste dalle aziende.

Oggi è la giornata dedicata alle aziende e alle istituzioni: alle 17 ci sarà l’inaugurazione, seguita alle 17.30 dalla presentazione di Boom da parte di Carlo Gherardi, amministratore delegato di Crif. Poi alle 17.50 i saluti di Fausto Tinti, sindaco di Castel San Pietro Terme; Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente del Circondario; Luca Lelli, sindaco di Ozzano; rappresentanti della Città Metropolitana di Bologna e della Regione. Alle 18.10 il taglio del nastro, seguito da una serie di interventi di presentazione dell’attività. Domani si apre alle scuole, ai giovani in cerca di lavoro, alle startup e alle aziende.

"Il progetto di questo centro di conoscenza e innovazione qualifica ulteriormente un territorio che, negli ultimi anni, ha fatto dello sviluppo sostenibile e dell’attrazione di nuovi investimenti il suo obiettivo principale – spiega Panieri –. Siamo una delle zone di sviluppo della Città metropolitana e speriamo che questo luogo di formazione polivalente possa diventare un punto di riferimento nel futuro. Si consolida la partnership con Crif, che ringraziamo e che ha investito una cifra importante come undici milioni: infatti nel ‘fare rete’ troviamo ancora l’energia, la forza e le risorse per costruire nuove prospettive. Si potenzia l’attività di alcuni partner, come Fondazione Golinelli, nella nostra zona e come Istituzioni, a livello comunale e circondariale, vogliamo continuare ad agevolare e incentivare presidi di questo tipo".

Sempre da Imola, plaude al nuovo arrivo anche l’assessore Pierangelo Raffini, assessore comunale allo Sviluppo economico. "Il territorio ha un’occasione unica con l’apertura di Boom e con la collaborazione che sta nascendo sia con il Circondario che con il nostro Comune e Crif – assicura Raffini –. Si crea un centro di conoscenza e innovazione che può servire sia per far decollare nuove idee imprenditoriali".