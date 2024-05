Borgo & Motori, che successo: 3.500 presenze e strutture piene

Sono arrivati i dati ufficiali della seconda edizione di Borgo & Motori di Borgo Tossignano. L’evento motoristico della vallata del Santerno, andato in scena alla fine dello scorso mese di aprile, ha generato un utile di poco più di 1.400 euro. Una cifra, registrata al netto di tutte le spese sostenute, che evidenzia l’impegno dell’organizzazione composta in gran parte da volontari di ogni età. Le presenze di pubblico stimate, invece, hanno toccato quota 3.500 persone. Un numero record che, oltre all’evidente colpo d’occhio nella due giorni della manifestazione, ha generato indotti significativi per tante attività ricettive della zona, per un scommessa organizzativa vittoriosa su tutta la linea.

Tutte le strutture della collina sold out con pienone anche in diversi alberghi di Imola. Per non parlare del boom di prenotazioni nei ristoranti. Statistiche che erano già state evidenziate in tutta la loro positività, anche per la capacità di diversificare l’offerta turistica della valle, da Raffaele Benni alla guida dell’Arialco che raggruppa ristoratori e albergatori del territorio imolese.

Una scia positiva alimentata senza dubbio da una programmazione che, oltre all’apice della competizione automobilistica su e giù per i tornanti che collegano Borgo con Tossignano, si è articolata in più direzioni con l’area off-road, l’esposizione statica dei mezzi, la mostra di cimeli e tanto altro. Dall’amministrazione comunale, schierata in prima linea con il tessuto associazionistico locale a portare avanti le logistiche della kermesse, hanno già fatto sapere che l’utile sarà riconvertito nello sviluppo di altri progetti o eventi per mettere in moto anche il territorio.