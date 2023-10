'Borgo Tossignano: 'Borgo & Motori' vince la passione. Oltre 2mila spettatori nel weekend

Un successo oltre ogni più rosea aspettativa. Numeri da capogiro, con 2mila spettatori arrivati a Borgo Tossignano nello scorso fine settimana, per la prima edizione di ‘Borgo & Motori’. Il weekend a tutta velocità della vallata del Santerno, organizzato dalle associazioni locali con l’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Ghini, ha messo davvero tutti d’accordo fin dalle prime battute. Dallo splendido colpo d’occhio delle 30 vetture d’epoca esposte in Piazza Unità d’Italia agli afflussi record della mostra ‘Rally e corse in salita’ curata dal Circolo Piani di Imola. Indici di gradimento altissimi anche per l’area attrezzata 4x4 di via Papa Giovanni XXIII, con 30 centauri di moto a ruote dentate e ben 70 persone, tra conducenti e passeggeri desiderosi di vivere un’esperienza off-road, con mezzi fuoristrada. Pollice in alto anche per le prelibatezze distribuite dagli stand gastronomici, griffati Pro Loco, e gli show musicali serali. Adrenalina a mille, poi, per la sesta tappa della ‘Coppa Romagna Slalom’ targata Scuderia San Miniato. Cento equipaggi iscritti, più 12 auto di scena per la parata, alla competizione snodata lungo i due chilometri di tornanti di via XX Settembre fino a Tossignano. Una contesa, cronometro alla mano per rilevare il miglior tempo sulle tre tornate percorse a tutto gas, che ha visto l’alternanza di diverse categorie rally, turismo, prototipi, formula, storiche e perfino i mitici Apecar. "Non avrei mai immaginato un riscontro del genere – fatica a contenere l’emozione il sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini –. Sfiorata quota 2mila spettatori nella due giorni. Il nostro grazie va, soprattutto, ai tanti volontari. Tra loro tanti, tantissimi, giovani che, quando stimolati a dovere, rispondono sempre presente". In collina si è visto anche il primo cittadino di Imola, Marco Panieri che ha calcato il tracciato insieme a Ghini su una fiammante Alfa Integrale.

Mattia Grandi