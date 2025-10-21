La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
Imola
CronacaBorsa di studio alle ’Visitandine’. Il viaggio fantastico nel futuro delle studentesse videomaker
21 ott 2025
CLAUDIO BOLOGNESI
Cronaca
Borsa di studio alle ’Visitandine’. Il viaggio fantastico nel futuro delle studentesse videomaker

Il premio ’Roberto Nuti - Sabo’ assegnato alla classe 2ª A dell’istituto per un cortometraggio sui sogni

Un viaggio nel futuro, per scoprire se i sogni di ragazzo si sono poi realizzati. È con un elaborato video di un viaggio in avanti nel tempo che la classe 2A dell’anno scolastico 2024/2025 dell’Istituto "Visitandine Malpighi" di Castel San Pietro si è aggiudicata, a pari merito, la sesta edizione della Borsa di studio "Roberto Nuti - Sabo", mettendo in evidenza doti notevoli creatività e impegno applicate a un progetto comune e al lavoro di squadra.

L’iniziativa è promossa dal Roberto Nuti Group, storica azienda bolognese specializzata nella produzione e commercializzazione di sistemi di sospensione per veicoli pesanti, oggi parte del TVS Mobility Group, gruppo industriale internazionale fortemente impegnato sui temi della responsabilità sociale e della valorizzazione dei giovani, come in questo caso.

Le ragazze della 2ª Stella Buriani, Ginevra Gherardi e Nadia Mischi hanno realizzato l’elaborato titolandolo "Through our future", dando corpo a un racconto delicato e pieno di speranza, che riflette il desiderio di crescere, mettersi in gioco e costruire il proprio futuro con fiducia. "Il cortometraggio realizzato dalla scuola ci ha profondamente colpiti e commossi – è stata la dichiarazione a margine della premiazione del Roberto Nuti Group –. Le tre protagoniste hanno saputo raccontare con autenticità e coraggio il valore dei sogni, mostrando come l’impegno, la curiosità e la fiducia in se stessi possano trasformare ogni aspirazione in un traguardo possibile. In questo lavoro abbiamo visto l’energia delle nuove generazioni e la loro capacità di guardare avanti con entusiasmo". E sarà anche grazie a questo premio che il percorso di studio della classe vincitrice potrà ulteriormente affinarsi.

La Borsa di studio "Roberto Nuti - Sabo" prevede infatti un contributo economico destinato alla scuola, da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico o per la realizzazione di progetti educativi rivolti alle classi partecipanti.

Claudio Bolognesi

