Borsa di studio alle ’Visitandine’. Il viaggio fantastico nel futuro delle studentesse videomaker

Un viaggio nel futuro, per scoprire se i sogni di ragazzo si sono poi realizzati. È con un elaborato video di un viaggio in avanti nel tempo che la classe 2A dell’anno scolastico 2024/2025 dell’Istituto "Visitandine Malpighi" di Castel San Pietro si è aggiudicata, a pari merito, la sesta edizione della Borsa di studio "Roberto Nuti - Sabo", mettendo in evidenza doti notevoli creatività e impegno applicate a un progetto comune e al lavoro di squadra.

L’iniziativa è promossa dal Roberto Nuti Group, storica azienda bolognese specializzata nella produzione e commercializzazione di sistemi di sospensione per veicoli pesanti, oggi parte del TVS Mobility Group, gruppo industriale internazionale fortemente impegnato sui temi della responsabilità sociale e della valorizzazione dei giovani, come in questo caso.

Le ragazze della 2ª Stella Buriani, Ginevra Gherardi e Nadia Mischi hanno realizzato l’elaborato titolandolo "Through our future", dando corpo a un racconto delicato e pieno di speranza, che riflette il desiderio di crescere, mettersi in gioco e costruire il proprio futuro con fiducia. "Il cortometraggio realizzato dalla scuola ci ha profondamente colpiti e commossi – è stata la dichiarazione a margine della premiazione del Roberto Nuti Group –. Le tre protagoniste hanno saputo raccontare con autenticità e coraggio il valore dei sogni, mostrando come l’impegno, la curiosità e la fiducia in se stessi possano trasformare ogni aspirazione in un traguardo possibile. In questo lavoro abbiamo visto l’energia delle nuove generazioni e la loro capacità di guardare avanti con entusiasmo". E sarà anche grazie a questo premio che il percorso di studio della classe vincitrice potrà ulteriormente affinarsi.

La Borsa di studio "Roberto Nuti - Sabo" prevede infatti un contributo economico destinato alla scuola, da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico o per la realizzazione di progetti educativi rivolti alle classi partecipanti.

Claudio Bolognesi