Borse di studio dalla Curti ai figli dei dipendenti

La Curti Spa ha assegnato le borse di studio destinate ai figli di collaboratori e dipendenti, premiando i migliori studenti. L’iniziativa, arrivata alla sua dodicesima edizione, ha consentito all’azienda di Castel Bolognese (nella quale lavorano molti imolesi) di mettere in palio oltre 70mila euro negli anni, confermandosi un appuntamento di grande valore sociale e culturale.

"Le borse di studio rappresentano una tradizione consolidata in Curti, un’occasione per valorizzare l’impegno scolastico e favorire la crescita formativa delle nuove generazioni – spiegano dall’azienda –. Questo progetto riflette quello spirito family friendly che da sempre ci contraddistingue".

Il regolamento per l’assegnazione delle borse di studio, parte integrante del contratto di lavoro, sottolinea l’importanza attribuita a questa iniziativa. Il premio complessivo viene stabilito annualmente in base al premio di risultato aziendale, moltiplicato per un coefficiente di cinque.

Le borse di studio sono suddivise in tre fasce. Scuole superiori: il 20% del fondo è destinato agli studenti con una media scolastica pari o superiore a 9/10 (90/100 per la maturità). Iscrizione all’università: il 50% del fondo premia i diplomati del quinto anno che proseguono gli studi universitari e conseguono un voto non inferiore a 90/100. Lauree triennali e magistrali: il 30% del fondo è riservato ai laureati con punteggi superiori a 100/110 per percorsi tecnico-scientifici e a 110/110 per altri indirizzi.

La gestione delle borse di studio è affidata a una commissione composta dalla direzione aziendale, dal consiglio di amministrazione e da due rappresentanti sindacali, a garanzia della trasparenza del processo. Gli studenti che premiati quest’anno sono: Tommaso Frontali, Elia Meci, Chiara Martelli, Fatima Krekic, Leonardo Preti, Gabriele Bentivoglio, Martina Cavallari e Caterina Cantelli.