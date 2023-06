Borse estive scuola-lavoro per gli studenti

Borse estive scuola-lavoro: con un investimento di oltre seimila euro, dal 19 giugno Asp (Azienda servizi alla persona) sarà a fianco di sette studenti delle superiori che inizieranno questa esperienza volta a fornire prospettive ed opportunità per poter progettare il proprio futuro nel mondo del lavoro. Il 12% delle assegnazioni in ambito pubblico del Circondario sono state prese in carico da Asp e il primo a partire sarà lo Sportello di Imola già domani, lunedì 12, per instaurare un rapporto continuativo tra scuola e mondo del lavoro e favorire una completa integrazione con l’inserimento dei giovani nel mondo produttivo. "Questa esperienza ha scopi prevalentemente formativi a favore di studenti frequentanti il 4° anno delle superiori – sottolina Asp - sia per quanto riguarda il riferimento specifico al curriculum scolastico, che per quanto attiene alla comprensione più generale del mondo del lavoro e della sua organizzazione".

L’attività di formazione e orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dall’istituto scolastico in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dall’ente. Per ogni studente inserito, è pronto un progetto formativo e di orientamento personalizzato.

"Sarà un’esperienza di crescita fondamentale per i ragazzi che consentirà loro di prendere coscienza dei vari contesti lavorativi, mettere in pratica l’apprendimento scolastico e verificare se stessi, auspicando che questo possa essere un utile strumento per orientare, consapevolmente, le future scelte professionali", fanno sapere da Asp. Per ogni settimana di servizio sarà erogato agli studenti un’indennità di 130 euro.