Borzatta delegato onorario dell’Accademia della cucina

Nell’ultima riunione conviviale dello scorso anno la delegazione di Castel Del Rio e Firenzuola dell’Accademia Italiana della Cucina ha consegnato l’attestato di delegato onorario a Giovan Battista Borzatta. Un riconoscimento tributato al noto medico dentista imolese per "la sua dedizione all’Accademia e come meritato riconoscimento per l’impegno profuso verso la valorizzazione della cucina italiana nel territorio". La consegna è avvenuta nella splendida cornice del ristorante ‘Il Fenicottero Rosa Gourmet’ di Faenza in un clima di soddisfazione generale degli accademici per il positivo bilancio degli incontri svolti durante l’intera annata 2022. L’emozionato Borzatta, invece, ha ricordato a tutti i presenti che la sua esperienza e passione per la cucina resteranno sempre a disposizione della delegazione dell’alta vallata del Santerno.

m. g.