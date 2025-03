Bosco della Frattona, lavori in vista

Manutenzione in vista per la riserva naturale del Bosco della Frattona. Il Comune ha dovrà infatti intervenire lavori di sfalcio dei sentieri, sistemazione delle infrastrutture presenti e rimozione di piante cadute di ostacolo al passaggio. E ancora: taglio piante e rami secchi presenti in fregio ai sentieri e apertura delle fossette di scolo delle acque. Per portare a termine le operazioni serviranno oltre 20mila euro. Dell’intervento si occuperà Area Blu; ma dal momento che si tratta di un lavoro ‘extra canone’, l’ente di piazza Matteotti girerà i 23.180 euro necessari per completare l’intervento nelle casse della società controllata.

La riserva naturale del Bosco della Frattona, uscita danneggiata dalle alluvioni degli ultimi anni (stanziati 130mila euro per il suo recupero dalla struttura commissariale), è stata oggetto di alcuni lavori anche nel 2023. In particolare, a ottobre di due anni fa erano stati presentati al pubblico gli interventi di riqualificazione (realizzati in quel caso grazie al finanziamento della Regione e la compartecipazione del Comune) che avevano portato alla creazione di una nuova grafica sia per i segnali orientamento, sia per i pannelli informativi. Nel giardino pubblico adiacente alla riserva, conosciuto col nome di ‘Bosco dei bambini’, è stata invece realizzata un’area di accoglienza, attrezzata come una vera e propria aula didattica all’aperto.