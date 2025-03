Box abbattuti sul fiume. La sindaca Marchetti:: "Priorità alla sicurezza"

"Abbiamo agito in modo chiaro e trasparente". Replica ricostruendo passo per passo la vicenda della rimozione dei manufatti pericolanti lungo il fiume Sillaro il Comune di Castel San Pietro, e lo fa attraverso le parole della sindaca Francesca Marchetti. Una risposta al consigliere Lorenzo Brogi (FdI) che aveva annunciato di voler presentare un’interpellanza per sapere "come il Comune intenda rivalersi e in quali tempi nei confronti dei soggetti che avevano abusivamente realizzato i manufatti", aggiungendo che "non può e non deve capitare che a pagare siano i cittadini".

Marchetti esordisce spiegando che "a seguito delle eccezionali precipitazioni di ottobre 2024, l’erosione delle sponde del Sillaro nei pressi del ponte della Via Emilia ha reso necessario un intervento urgente per prevenire il crollo in alveo di alcune strutture e di alcune alberature", con l’amministrazione comunale che, a quel punto, ha provveduto a "individuare le proprietà su cui insistevano i manufatti a rischio, distinguendo tra terreni di privati e area demaniale e con provvedimento del 25 ottobre 2024 ha disposto la rimozione immediata delle strutture".

Precisa, la sindaca, che "tutti i proprietari privati hanno provveduto a proprie spese, riducendo così l’onere per la collettività. La spesa effettivamente sostenuta dal Comune è stata limitata esclusivamente alla rimozione delle alberature e dei manufatti non riconducibili a privati presenti su suolo demaniale, per i quali non era possibile un’azione di rivalsa".

"Abbiamo agito in modo chiaro e trasparente – conclude la sindaca –. La sicurezza è una priorità assoluta per questa amministrazione che intende garantire interventi tempestivi ed efficaci nel pieno rispetto delle procedure e delle responsabilità di ciascun soggetto coinvolto. Ribadisco la mia disponibilità al confronto con i consiglieri comunali e per questo sarebbe auspicabile che, invece di diffondere dichiarazioni strumentali che non corrispondono al vero, si usasse maggiore cautela nel fornire informazioni per rispetto dei cittadini".

Claudio Bolognesi