Bozzi, dalla sinistra al centrodestra: "Contano le idee, non la bandiera"

di Claudio Bolognesi

Cinque anni di battaglie a cavallo del nuovo millennio tra le fila di Rifondazione Comunista, in maggioranza, e vent’anni dopo la svolta con la fresca candidatura nella civica che appoggerà Davide Mazzoni. Roberto Bozzi, 57 anni, di Osteria Grande, volta decisamente pagina ma, avverte, restando fedele a un credo che non è mai cambiato e mai cambierà. "Resto di sinistra radicale, le mie posizioni sono come sempre vicine a quelle nazionali di Rizzo, questo è il punto fermo che mi preme fissare, da subito". La scelta di appoggiare Davide Mazzoni, a sua volta ‘sponsorizzato’ da Fratelli d’Italia, la spiega senza titubanze. "Quando mi ha chiesto di candidarmi lo ha fatto chiedendomi di non essere nulla di diverso da quello che sono sempre stato. Davide è un uomo di larghe vedute, l’unico candidato sindaco che è andato in Comune a firmare per la lista ’Pace Terra e Dignità’ di Michele Santoro, per la quale farò campagna elettorale.

Una scelta di grande democrazia e libertà, che prescinde dall’appoggio, dall’essere ‘da quella parte’". Nonostante un passato in Rifondazione Comunista, Bozzi dice "di essere sempre stato vicino alla visione della città che hanno avuto in passato Odorici (Pd), Gallo (Msi) e Marco Parenti. Ho sempre pensato che per una città fossero i programmi a contare, non la bandiera che si sventola. Ecco perché mi sento lontano, pur avendo grande stima di lei come politica, alla candidata Francesca Marchetti, perché lei è stata capogruppo e segretaria di partito in un decennio, l’ultimo, che è il più buio della storia di Castel San Pietro, un decennio che ha visto la città non solo non crescere, ma affondare".

Da abitante di Osteria Grande, Bozzi promette grande attenzione ("anche, ma non solo", precisa) per la frazione. "Delle tante mancanze, la più grave trovo sia la condizione di strade e marciapiedi. Vedere mamme con le carrozzine, anziani coi deambulatori e disabili in carrozzina che per muoversi devono spostarsi in strada causa buche e avvallamenti lo trovo vergognoso, inqualificabile". E poi, aggiunge, "macchine che sfrecciano a velocità folli senza che ci siano controlli, questo tanto a Osteria Grande quanto nel capoluogo. La sicurezza è la prima cosa che va garantita ai cittadini".

Bozzi, insomma, è pronto a nuove battaglie. Se verrà eletto, promette, "farò il cane da guardia – dice senza ironia –. Il rispetto del programma elettorale è un obbligo per chiunque diventerà sindaco, e io su questo non transigerò in aula consiliare".