Bretella a ostacoli. Disagi in Pedagna il traffico va in tilt. Cantieri fino a luglio

Una mattinata, quella di ieri, caratterizzata dai disagi. E all’orizzonte, oltre tre mesi che si annunciano particolarmente difficili per un pezzo importante della viabilità cittadina. I lavori per la costruzione della nuova rotatoria tra le vie Salvo D’Acquisto e Respighi, che potrà essere percorsa da oggi e attorno alla quale si snoderà in futuro l’agognato ultimo tratto della Bretella, portano in dote agli automobilisti imolesi un’eredità tanto spiacevole quanto imprevista.

Caos, nelle prime ore della giornata di ieri, per la chiusura (non annunciata) delle vie Salvo D’Acquisto e Respighi, strade di accesso all’asse attrezzato in direzione Nord, necessaria ai lavori di cui sopra. E problemi per quanti dalla Pedagna dovevano raggiungere il resto della città.

In concomitanza con l’orario di apertura delle scuole e dell’inizio dei turni di lavoro, lunghe code si registravano, in particolare, in viale D’Agostino, ma un po’ in tutto il quartiere Pedagna, nell’area di Sante Zennaro e in via Tiro a segno.

"Purtroppo, la comunicazione sulle chiusure non è stata adeguata all’impatto delle modifiche stradali e per questo voglio personalmente scusarmi con tutti i cittadini che hanno subito ritardi e difficoltà negli spostamenti – le parole del sindaco Marco Panieri –. La chiusura è volta a velocizzare i lavori conclusivi della nuova rotonda rialzata, opera importante e necessaria per il completamento dell’asse attrezzato. Fra i tanti cantieri in corso, purtroppo su questi lavori non vi è stato un coordinamento sufficiente fra le strutture coinvolte e un’adeguata informazione ai cittadini".

Tutto risolto in un giorno di disagi? Macché. Oggi le vie Salvo D’Acquisto e Respighi saranno riaperte, e sarà percorribile per la prima volta anche la nuova rotatoria che le collega; ma fino al 30 giugno, da lì non sarà possibile accedere alla Bretella né uscirne. Ci sono infatti da completare le rampe di collegamento. E prima di ieri nessuno lo aveva comunicato ai cittadini.

"Seguirò personalmente, insieme al mio staff, l’andamento dei lavori e della viabilità, in vista anche degli oltre 800mila euro di manutenzioni stradali programmati nei prossimi mesi – assicura il sindaco Panieri –. Stiamo lavorando per migliorare la città nel lungo periodo, consapevoli dell’impegno che questi interventi richiedono ai cittadini".

Ma la polemica è servita.

"Perché non è stato comunicato nulla su questo cantiere che ha provocato un evidente disagio? – incalza il consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) –. Perché non hanno provveduto a informare i cittadini? È ancora una volta responsabilità di Area Blu? Non vorremmo che fossero iniziati i fuochi incrociati e le ripicche fra Comune e società partecipata, che iniziano a farsi i dispetti. Vogliamo comunque chiarezza. È inaccettabile imparare le cose dai post su Facebook a strada chiusa e cantiere già aperto, alle undici del mattino dopo tre ore di caos. È una vergogna".