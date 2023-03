Imola, la Bretella dell’A14 slitta ancora: nuovo obiettivo 2025

Pierangelo Raffini, assessore a Lavori pubblici, è fiducioso: "Preferiamo essere prudenti"

Imola, 14 marzo 2023 – Slitta ancora , almeno sulla carta, il completamento della Bretella. Nonostante Autostrade per l’Italia abbia indicato nella primavera di quest’anno l’avvio dei lavori per la realizzazione della quarta corsia della A14, destinati a sbloccare i 13,7 milioni per ultimare l’attraversamento Nord-Sud della città quale opera compensativa, nel Piano triennale dei lavori pubblici da poco varato dalla Giunta la costruzione dell’ultimo tratto della Bretella è prevista solo nel 2025.

I cantieri in A14 sembrano però effettivamente in partenza. E in città si lavora ormai da oltre un anno alla costruzione di una delle due rotatorie destinate a collegare in futuro l’ultimo tratto dell’asse attrezzato con la viabilità esistente. Per questo motivo, a differenza degli ormai cronici ritardi del passato, dietro alla calendarizzazione così tardiva del completamento della Bretella potrebbe esserci solo un eccesso di prudenza da parte della Giunta. Questo almeno è quanto assicura l’assessore Pierangelo Raffini. "Preferiamo stare dal lato dei bottoni… - commenta il titolare dei Lavori pubblici – . Il sindaco ha da tempo un’interlocuzione molto positiva con Autostrade. Negli anni scorsi si è parlato molto della Bretella, ma poi non si è arrivati a niente. Vediamo se questa volta riusciamo a cambiare le cose...".

Ma dall’elenco triennale dei lavori pubblici del Comune è sparito ogni riferimento anche al nuovo ponte sul Santerno. Per quanto riguarda l’altro storico tormentone, quando si parla di grandi opere cittadine, ci si era fermati alla necessità di mettere nero su bianco un primo studio di fattibilità da 100mila euro. Studio di fattibilità del quale però, come detto, ora non c’è più traccia.

“Se partono i lavori per la Quarta corsia, possono esserci novità positive anche lì", rassicura però anche in questo caso l’assessore Raffini.

Venendo invece a quello che c’è nel piano delle opere pubbliche, l’importo complessivo dei lavori supera i 15 milioni di euro solo nel 2023. Nell’elenco dei cantieri ci sono innanzitutto i tre milioni di euro di fondi Pnrr per la nuova palestra del Ruggi. E poi i quasi 200mila euro per l’attesa riqualificazione dello stadio Romeo Galli.

In agenda anche i 660mila euro per il secondo stralcio dell’intervento di rigenerazione urbana in zona stazione (660mila euro), nonché il primo atto del rilancio del giardino Rambaldi e di piazzetta Scarabelli (San Domenico). Il 2023, secondo i piani della Giunta, sarà anche l’anno della progettazione, dell’affidamento e della consegna dei lavori di costruzione della nuova scuola di Sesto Imolese (cinque milioni) e della partenza del cantiere che consentirà, nel 2024, di allacciare al teleriscaldamento il complesso del Borgetto (150mila euro).