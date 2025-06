Bretella, asfaltatura della rotatoria

Al via oggi, per concludersi venerdì, i lavori di asfaltatura nella zona della rotatoria tra via Respighi e via Salvo D’Acquisto (accesso/uscito Bretella lato Pedagna) e nella viabilità adiacente. Fino a giovedì, dalle 9 alle 16, sarà istituito un senso unico alternato con movieri. Per il resto, si lavorerà di notte: dalle 21 di domani alle 6.30 di giovedì, chiusura completa della rotatoria Respighi–D’Acquisto e delle vie di raccordo per la stesa della pavimentazione definitiva. In caso di maltempo o imprevisti tecnici, la chiusura sarà prorogata alla notte successiva, dalle 21 di giovedì alle 6.30 di venerdì.