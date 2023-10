Bretella, c’è l’accordo ’Vince’ la soluzione 2 bis: "Piano più sostenibile"

"È stata una serata di partecipazione e dialogo attorno ai lavori di completamento della bretella e la risposta da parte della cittadinanza è stata molto rilevante e attenta. Fa particolarmente piacere considerando l’importanza che l’asse attrezzato costituisce per lo sviluppo urbano della città e della sua viabilità". A sottolinearlo è il primo cittadino Marco Panieri che conferma l’impegno dell’Amministrazione per la strategia infrastruttura. "Come Municipio – prosegue infatti il primo cittadino – siamo stati fortemente impegnati per sbloccare questo investimento e, con un accordo insieme ad Autostrade per l’Italia da circa 18 milioni di euro nell’ambito della quarta corsia dell’autostrada A14, siamo intenzionati da qui al 2026 a impegnarci per vedere questo tassello completato".

Un altro passaggio importante, come conferma il sindaco, sarà il via libera da parte del ministero dei trasporti, "del quale siamo formalmente in attesa", illustra Panieri.

" Siamo all’inizio di un percorso che abbiamo voluto innanzitutto condividere con i cittadini alla luce delle riflessioni fatte – prosegue ancora il primo cittadino –. La serata ci ha portato a condividere quella che risulta essere la soluzione economicamente più sostenibile, con tempi di costruzione e di cantiere contenuti, con impatto sul contesto circostante limitato e con una configurazione della piattaforma stradale già idonea ad assorbire incrementi di traffico futuri. Su queste considerazioni verrà data indicazione in giunta per intraprendere il piano di fattibilità tecnica ed economica". La soluzione condivisa è quella individuata come “Soluzione 2 bis”, dai tecnici che ieri sera hanno presentato il “Documento di fattibilità delle alternative progettuali” riguardo al completamento dell’asse attrezzato Nord-Sud.

Due corsie per senso di marcia, in trincea ma "a quota poco al di sotto del piano campagna attuale", con rampa di uscita su svincolo di via D’Acquisto (costo 13,2 milioni). Viene preferita dai tecnici in quanto giudicata una "soluzione economicamente sostenibile", con "tempi di costruzione contenuti" e un "impatto sul contesto circostante limitato".

Su quest’ultimo aspetto, nella presentazione di ieri sera è stato assicurato che tutta l’area circostante beneficerà di una "completa riqualificazione il cui progetto verrà condiviso con i cittadini per garantire la valorizzazione del collegamento della Pedagna Est con la Pedagna Ovest". Previste, in particolare, messa a dimora di nuove piante e alberature; realizzazione di nuove piste ciclabili; valorizzazione delle attrezzature sportive e ludiche esistenti. Per abbattere ulteriormente il rumore si utilizzeranno asfalti fonoassorbenti. Infine, non mancheranno dune in terra alberate e di barriere acustiche, comprese quelle (si parla di un ulteriore intervento da uno o due milioni di euro) per i tratti di Bretella già realizzati.

Lo studio di fattibilità per ultimare l’eterna incompiuta delle infrastrutture cittadine è stato messo a punto, nelle scorse settimane, dalla società faentina Enser per conto di Area Blu.