Disco verde Bretella, il Comune esulta: “Pronto a partire”

Imola, 15 febbraio 2024 – “Colgo con favore il disco verde del Governo, conferma l’interessamento del viceministro Galeazzo Bignami. Abbiamo un progetto preliminare già pronto: una volta firmata la convenzione che ci darà l’anticipo delle risorse necessarie, siamo pronti a partire con l’affidamento dei lavori".

È soddisfatto il sindaco Marco Panieri per il nulla osta, arrivato dal dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’intesa con Autostrade per l’Italia dedicata alle opere di compensazione (su tutte il completamento della Bretella appunto) relative alla costruzione della quarta corsia della A14.

La pratica, che dirotterà 18 milioni nelle casse del Municipio, si era arenata lo scorso autunno. Ormai quasi un anno fa, Autostrade ha infatti trasmesso al Comune la bozza di convenzione per le opere previste dal vecchio protocollo di intesa.

A novembre 2023, il Municipio ha risposto inviando a Roma la delibera di approvazione dell’accordo di massima, che è stata poi girata da Autostrade alla Direzione generale per le strade e le autostrade del ministero.

Dopo il colloquio tra Panieri e Bignami, il Mit ha sbloccato la pratica riportandola sul tavolo di Autostrade in vista dell’ultimo e decisivo via libera.

"Ora restiamo in attesa della firma di Autostrade alla convenzione – spiega il primo cittadino –. Questa importante operazione ci permetterà di partire nella direzione di completare una grande opera che la città aspetta da tempo".

Se non ci saranno ulteriori intoppi, l’ultimo tratto della Bretella (attraversamento Nord-Sud della città) sarà realizzato in 20 mesi a partire da febbraio 2026, dopo che i prossimi due anni saranno dedicati alla progettazione vera e propria dell’opera e alla fase degli espropri dei terreni. Condizione imprescindibile per la partenza del cantiere è però la conclusione, nel giro di alcuni mesi, del primo lotto dei lavori in via Salvo D’Acquisto: un cantiere da tre milioni, avviato a inizio 2022 ma finito oggi in balia del degrado dopo che l’aumento delle materie prime ha fatto lievitare i costi di un ulteriore milione.

"L’incontro con il viceministro è stata anche l’occasione per parlare di altre opere e collegamenti importanti per la città – aggiunge il sindaco –. Penso all’Autodromo, inteso come risorsa per il territorio e per il Paese. Ma anche al fatto che la costruzione dei nuovi caselli autostradali a Castel Bolognese e a Toscanella di Dozza e l’ampliamento della A14 con la quarta corsia possono incrementare il traffico. E quindi c’è la necessità di valutare un taglio Est-Ovest della città".

A quello doveva servire il nuovo ponte sul Santerno, che in origine era incluso negli ormai datatissimi accordi con Autostrade proprio al posto del completamento della Bretella. "Prima del ponte, che è un tema impegnativo sia dal punto vista numerico che progettuale, potremmo ragionare sull’esistente – ricostruisce Panieri –. Le vie Lughese, Lasie e Correcchio: allargandole e rendendole più sicure, queste strade permetterebbero un attraversamento Est-Ovest della città più efficiente".

Va detto che la trattativa, su questo fronte, si annuncia particolarmente difficile. Tali lavori non sono infatti stati indicati come prioritari dalla Regione, mentre il discorso sulle opere compensative è, come detto, già piuttosto avanti. Provare dunque a farli rientrare negli accordi sulla quarta corsia, rischierebbe di mettere in discussione tutto. Il solo fatto di avere instaurato un dialogo con il ministero, cosa niente affatto scontata per un amministrazione locale di colore politico diverso da quello del Governo centrale, fa però ben sperare il sindaco Panieri in vista del futuro.

“È ancora tutto da valutare e nessuno ha preso impegni – conclude il primo cittadino –. È una suggestione che abbiamo condiviso con il viceministro Bignami, vediamo se un domani di saranno delle possibilità".