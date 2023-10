Bretella, ecco il piano. Svelati quattro progetti. Cantieri al via nel 2026, lavori per venti mesi

Quattro alternative progettuali, una delle quali (in ‘mezza’ trincea e con due corsie per senso di marcia) ritenuta più idonea dai tecnici. Svelata ieri sera nella tensostruttura del centro sociale La Tozzona la tabella di marcia per l’agognato completamento dell’ultimo tratto della Bretella, da realizzare in 20 mesi a partire da febbraio 2026. Lo studio di fattibilità per ultimare l’eterna incompiuta delle infrastrutture cittadine è stato messo a punto, nelle scorse settimane, dalla società faentina Enser per conto di Area Blu.

Il punto di partenza di un’opera attesa ormai da oltre dieci anni è la conclusione (a primavera 2024) del primo lotto dei lavori in via Salvo D’Acquisto. Un cantiere da tre milioni, avviato a inizio 2022, e oggi in attesa di rimettersi in moto dopo che l’aumento delle materie prime ha fatto lievitare i costi di un ulteriore milione.

A quel punto si penserà al secondo lotto, con il collegamento fino a via Punta. In base agli accordi per le opere di compensazione legate alla quarta corsia della A14, Autostrade girerà al Comune 18 milioni. Di questi, 14 milioni sono destinati al completamento dell’asse attrezzato (compreso il milione di extra-costi per i lavori in via D’Acquisto) e altri quattro milioni al collegamento della viabilità tra la via Emilia e il casello (riqualificazione di viale d’Agostino e via Montanara; rotatorie Lughese- Lasie, Lughese-San Prospero e via Emilia-via Zello).

Le quattro alternative, dunque. La numero 1: carreggiata singola con una corsia per senso di marcia, in trincea e con rampe di ingresso e uscita sullo svincolo di via D’Acquisto (costo 18,2 milioni). La 2: carreggiata singola con una corsia per senso di marcia, sull’attuale piano viario e sempre con rampe di ingresso e uscita sullo svincolo di via D’Acquisto (costo 11,6 milioni). La 3: predisposizione due corsie per senso di marcia ma uso effettivo della sola semicarreggiata in destra, in trincea, senza rampe di ingresso e uscita (costo 23,3 milioni).

E poi c’è quella presentata come ‘2 bis’: due corsie per senso di marcia, in trincea ma "a quota poco al di sotto del piano campagna attuale", con rampa di uscita su svincolo di via D’Acquisto (costo 13,2 milioni). Viene preferita dai tecnici in quanto giudicata una "soluzione economicamente sostenibile", con "tempi di costruzione contenuti" e un "impatto sul contesto circostante limitato".

Su quest’ultimo aspetto, nella presentazione di ieri sera è stato assicurato che tutta l’area circostante beneficerà di una "completa riqualificazione il cui progetto verrà condiviso con i cittadini per garantire la valorizzazione del collegamento della Pedagna Est con la Pedagna Ovest". Previste, in particolare, messa a dimora di nuove piante e alberature; realizzazione di nuove piste ciclabili; valorizzazione delle attrezzature sportive e ludiche esistenti. Per abbattere ulteriormente il rumore si utilizzeranno asfalti fonoassorbenti. Infine, non mancheranno dune in terra alberate e di barriere acustiche, comprese quelle (si parla di un ulteriore intervento da uno o due milioni di euro) per i tratti di Bretella già realizzati.

"Possiamo realizzare i lavori in tempi abbastanza rapidi – ha assicurato il sindaco Marco Panieri, davanti a oltre un centinaio di cittadini –. Le risorse ci sono, non parliamo di una cosa futuribile. In questi tre anni abbiamo provato ad accelerare, perché consideriamo quest’opera strategica e vogliamo completarla il primo possibile. Prendiamoci il tempo che serve per adottare eventuali accorgimenti, ma più siamo rapidi più l’opera la realizziamo in fretta".

Oltre al sindaco Panieri, alla Tozzona erano presenti l’assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Corsini; gli assessori comunali Pierangelo Raffini (Lavori pubblici) ed Elisa Spada (Mobilità sostenibile); Michele Bianchini, progettista dell’opera.