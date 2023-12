Bretella, ennesimo schianto. Auto si ribalta, ferita 27enne: "Più impegno per la sicurezza"

Nuovo incidente sulla Bretella. L’ennesimo schianto con auto ribaltata, ancora una volta in una giornata di pioggia, è avvenuto questa mattina poco prima delle 8 all’altezza dello svincolo di via Marzabotto.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi di legge, una ragazza al volante di una Citroen C2, diretta in zona industriale, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto nei pressi del cavalcavia ferroviario, in corrispondenza dell’immissione dei veicoli provenienti dall’area del centro commerciale Leonardo. Non risultano coinvolti altri veicoli.

L’automobilista, una 27enne residente a Imola, è stata estratta dalla vettura grazie al lavoro dei vigili del fuoco, che l’hanno affidata ai sanitari del 118 per il successo trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona.

"L’Amministrazione comunale, di concerto con la commissione traffico, approfondisca la problematica – manda a dire Daniele Marchetti, capogruppo della Lega in Consiglio comunale –. Le cause di questi incidenti possono essere molteplici: velocità eccessiva o l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Tuttavia, ritengo che sia necessario che l’amministrazione comunale, insieme alla commissione traffico, inizi una riflessione approfondita per capire se esistono altre cause e se sia possibile adottare misure per ridurre al minimo gli incidenti in quest’area".

"La persistenza di questa situazione pericolosa, a prescindere dalla responsabilità dei singoli automobilisti, è ormai insostenibile – prosegue l’esponente del Carroccio –. Mi chiedo quale sia il ruolo della cosiddetta commissione traffico, dato che spesso non vediamo risultati concreti o studi applicati, sia per questa bretella che per altre aree della città".

Sulla vicenda interviene anche il collega Simone Carapia. "Vero è che nell’asse attrezzato gli incidenti sono tanti, tantissimi, ma siamo sicuri che tutto è riconducibile alla velocità? – domanda il consigliere comunale del Carroccio –. Come mai il 90% dei sinistri avviene in condizioni di pioggia o con asfalto bagnato? Siamo sicuri che i sinistri in un tratto di strada così lungo si siano verificati nell’area di operatività del velox? Ora assistiamo ad automobilisti che sfrecciano ugualmente nell’asse ed in prossimità del cabinotto rosso frenano bruscamente fino ai 60kmh (creando situazioni di pericolo!) per poi riprendere la marcia veloce. È così che si garantisce l’abbassamento del tasso di incidentalità?".

La pericolosità della Bretella è un tema molto sentito tra la cittadinanza.

L’accensione degli autovelox fissi, soltanto in presenza delle pattuglie della Municipale, non sembra aver sortito gli effetti sperati, come conferma l’ennesimo sinistro avvenuto nella mattinata di ieri.

r. c.