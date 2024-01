Bretella, gli automobilisti danno battaglia

"L’annullamento della multa del velox sulla Bretella dovuto solo a questioni di carattere tecnico? Contestiamo fermamente questa affermazione. Sono stati molteplici i motivi esposti nel ricorso, tra i quali anche quello del ‘marchiano’ errore da parte della polizia locale di aver indicato un numero errato identificativo dell’apparecchiatura utilizzata, motivo che ha ‘assorbito’ gli altri".

A dirlo è Mario Gatto, presidente di Globo consumatori, associazione che ha appunto sostenuto il ricorso presentato nei giorni scorsi da un’automobilista sanzionata sull’asse attrezzato e accolto dal Giudice di pace.

Il riferimento è alle parole dell’assessora Elisa Spada. Rispondendo l’altra sera in Consiglio comunale alle sollecitazione di Lega e Fratelli d’Italia, la titolare della delega alla Mobilità sostenibile ha infatti difeso l’operato della Giunta in materia di sicurezza stradale.

"Il giudice ha spiegato che tutte le censure rilevate dal ricorrente erano prive di fondamento – ha ricostruito Spada in Aula – ad eccezione del fatto che il fotogramma riportava un numero di matricola diverso rispetto a quanto indicato nel verbale".

Non la vede così il presidente di Globo consumatori.

"Come sempre accade da parte della magistratura giudicante, quando viene identificata una motivazione valida e congrua a poter decidere sull’accoglimento del ricorso medesimo, onde non dilungarsi troppo nella redazione della sentenza, le ulteriori motivazioni esposte vengono assorbite dalla precedente identificata – afferma Gatto –. Ma non vuol dire che non siano state ritenute valide le altre riportate".

E questo, prosegue Gatto, "soprattutto in presenza di sentenze di gradi superiori (Appello e Cassazione) che si sono espresse nel merito di quanto contestato". Sentenze nelle quali, è sempre il ragionamento del presidente di Globo consumatori, "viene fatta rilevare la mancata presentazione da parte della pubblica amministrazione, di adeguata documentazione di avvenuta iniziale omologazione delle apparecchiature utilizzate".

Quanto poi all’obiezione relativa alla mancata visibilità della pattuglia che avrebbe dovuto provvedere a contestazione immediata, "dato il tipo di apparecchiatura utilizzata e, soprattutto, la totale mancanza di identificazione della vettura ‘civetta’ , ci riportiamo a quanto previsto dall’articolo 142/6 del Codice della strada, alla Cassazione n° 6407/22 nonché alle direttive Minniti – aggiunge Gatto – che prevedono auto e pattuglia presenti sul posto e ben visibili dagli utenti della strada".

Infine, conclude il presidente di Globo consumatori, "giova anche rammentare che il dispositivo di rilevamento, non omologato, è posto all’interno di un Velo Ok, anch’esso non omologato né approvato dal ministero dei Trasporti e che non può essere utilizzato come segnaletica stradale". e. a.