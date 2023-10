Bretella, l’opposizione resta critica. Il sindaco Panieri: "Mai contenti"

Ancora critiche, da parte dell’opposizione, sul tema della Bretella. Dopo le proteste e le richieste di chiarimenti avanzate da Fratelli d’Italia e lista civica Cappello all’indomani della presentazione dello studio di fattibilità al centro sociale La Tozzona, sono stati ieri la Lega e il M5s ad avanzare ulteriori dubbi in Consiglio comunale sul progetto difeso invece da Giunta e maggioranza.

"Siamo partiti dalla partecipazione, e neanche stavolta vi è andata bene", punge il sindaco Marco Panieri rivolto appunto ai banchi dell’opposizione. Il riferimento è a quanto accaduto di recente con il piano di ampliamento degli impianti sportivi della Tozzona e, prima ancora, con quello (ormai archiviato) della nuova stazione ecologica di Montericco.

"Chiuderemo presto la convenzione con Autostrade e avremo i 18 milioni che servono – ricorda in Aula il primo cittadino, annunciando la convocazione di una commissione consiliare dedicata al tema –. Ci sarà una soluzione definitiva per il collegamento Nord-Sud della città, così in futuro potremo lavorare su quello Est-Ovest (il ponte sul Santerno, ndr). Entro la prossima settimana, completeremo anche il Piano urbanistico generale. Si stanno portando a termine tanti passaggi".

Detto questo, come ricordato dal sindaco Panieri in Consiglio comunale, il tema Bretella "non è chiuso. Ci saranno approfondimenti tecnici – sottolinea il primo cittadino –. In commissione presenteremo i dettagli del progetto, ed evidenzieremo il percorso che sta portando a fare alcune scelte. Ci saranno incontri successivi dedicati alle opere nei pressi di viale D’Agostino, così come a quelle di mitigazione acustica".

Lo studio di fattibilità messo a punto dalla società faentina Enser prevede infatti una spesa di uno o due milioni di euro solo per le barriere anti-rumore nelle parti di Bretella già realizzate.

"C’è da mettere a posto tutto quanto non è stato completato", conferma il sindaco Panieri, che torna poi all’incontro dell’altra sera alla Tozzona: "È stato un confronto molto utile, una presentazione per far conoscere alla città un’opera strategica. Si è aperta una nuova fase, attraverso la definizione di una progettualità. E questa volta si è partiti da una partecipazione diffusa".