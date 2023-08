Bretella, pressing sul Comune Gli automobilisti in coro "Il limite di velocità va alzato"

di Francesca Pradelli

La Bretella (di nuovo) nel mirino degli automobilisti imolesi. In seguito all’attivazione degli ormai famigerati autovelox arancioni, moltissimi cittadini si sono visti arrivare decine di multe salate per eccesso di velocità. Sanzioni che hanno spinto moltissimi automobilisti a firmare una petizione per chiedere che il limite imposto, attualmente di 60 chilometri orari, venga innalzato. Ma qual è il pensiero dei cittadini a riguardo? Il limite è ’ragionevole’ o andrebbe elevato almeno di 10 chilometri?

La maggioranza di automobilisti e residenti si dichiara favorevole a un possibile aumento della velocità trattandosi di una strada a due ampie corsie per ogni senso di marcia.

Tra i cittadini che esprimono il proprio parere c’è Alan Alessandrini.

"Io sono d’accordo all’attivazione degli velox e a una maggiore severità – spiega il nostro lettore –. Le multe rappresentano un ‘alert’ ai cittadini e possono prevenire in futuro tanti incidenti. Nella strada c’è poca disciplina e rispetto delle regole – sostiene ancora Alessandrini –. Nonostante ciò i 60 kmh nella Bretella sono davvero troppo pochi. A parer mio, basterebbe innalzare il limite di velocità di almeno dieci chilometri orari in più".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Roberta Colonna.

"Non ero a conoscenza della petizione, però, ora che lo so, se potessi la firmerei – sottolinea –. Al di là delle multe e dei velox, che possono essere utili per la sicurezza, la Bretella nasce come strada da poter percorrere per raggiungere altre parti della città in maniera più veloce. Con la velocità attualmente richiesta, si rischia di ottenere l’effetto opposto".

A fare ’pressing’ sull’Amministrazione c’è anche Giancarlo Tarabusi, ideatore della petizione.

"Il nostro obiettivo è l’incremento del limite di velocità agli 80 chilometri orari, ma già anche i 70 andrebbero bene – spiega il lettore –. In questo modo si potrebbe riuscire a gestire meglio il traffico".

Tarabusi non si limita però a parlare di limiti di velocità, ma esprime anche il disagio degli automobilisti, a suo dire non informati con chiarezza riguardo all’attivazione dei dispositivi di rilevamento.

"I cittadini hanno il diritto di sapere quando i velox vengono attivati – ribadisce Tarabusi –. Tutte queste multe, più che un modo per prevenire gli incidenti e garantire sicurezza sulle strade, mi sono sembrate una strategia per far fare cassa".

Pensiero è simile a quello di Alessandro Pirazzoli.

"Molto probabilmente anche io ho preso la multa – racconta –. In ogni caso, conosco tanta gente a cui è successo e ho trovato questa modalità scorretta. E’ giusto prevenire gli incidenti, ma per farlo ci vorrebbe una maggiore manutenzione e cura delle strade. Soprattutto, ci vorrebbe tanta educazione stradale. A prescindere da ciò, penso che il limite già imposto sia comunque molto basso".

La petizione, al momento, ha raggiunto oltre le duecento firme. Ma, nonostante la maggioranza dei cittadini sia a favore di una modifica dei limiti, c’è anche chi la pensa diversamente.

E’ il caso di Emilio Padovani, che si discosta dall’opinione più diffusa. "Secondo me, dovrebbero lasciare il limite di velocità così com’è – osserva –. E’ per la sicurezza di tutti. Le regole vanno rispettate, punto e basta. Ciò di cui c’è bisogno è più educazione stradale per tutti, grandi e piccini. Vedo persone alla guida con il telefonino o con la sigaretta. Il problema più grande, non è di certo quello del limite dei 60 chilometri orari".