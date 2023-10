Bretella, scatta l’ora del confronto. Il Comune incontra i residenti

C’è una data per l’annunciato incontro nel quale il Comune vuole discutere con i cittadini il tanto atteso completamento della Bretella. Appuntamento lunedì sera alle 20.30 al centro sociale La Tozzona. Ci saranno l’assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Corsini; il sindaco Marco Panieri; gli assessori comunali Pierangelo Raffini (Lavori pubblici) ed Elisa Spada (Mobilità sostenibile); Michele Bianchini, progettista dell’opera.

All’incontro di lunedì si arriva dopo che la Giunta ha approvato, qualche settimana fa, la proposta di convenzione tra Comune e Autostrade per le opere complementari alla costruzione della quarta corsia dell’A14.

Attraverso quella bozza d’accordo, che Autostrade deve ancora ratificare, vengono definite le cosiddette "opere viarie con funzione di adduzione" da realizzare in città. È infatti previsto, sulla scorta di un vecchio protocollo d’intesa firmato nel 2017, che Autostrade eroghi al Comune 18 milioni.

Di questi, 13 milioni andranno appunto al completamento dell’asse attrezzato. Gli altri cinque milioni saranno stanziati invece per il collegamento delle viabilità tra la via Emilia e il casello della A14, con una serie di interventi che prevedono la riqualificazione urbana di viale D’Agostino e via Montanara; la realizzazione di tre nuove rotatorie: Lughese-Lasie, Lughese-San Prospero ed Emilia-Zello. I quadri economici sono però relativi al 2017, motivo per il quale con ogni probabilità ci sarà da intavolare una discussione con il Governo per trovare ulteriori risorse alla luce dell’aumento dei prezzi.

"La Bretella rappresenta un’opera di primaria importanza per lo sviluppo della città, uno dei focus su cui si concentreranno i prossimi anni di mandato – assicura il sindaco Panieri –. Grazie anche a un importante gioco di squadra fra istituzioni ed enti si è riusciti a sbloccare questo significativo investimento".

Da sbloccare c’è però innanzitutto il cantiere della rotatoria in via Salvo D’Acquisto (secondo il Comune serviranno alcune settimane) che, attraverso un’analoga opera da realizzare in via Punta, di fronte al supermercato Sigma, permetterà di allungare l’asse attrezzato dell’ulteriore chilometro che manca. Partita a inizio 2022, questa parte di lavori si sarebbe dovuta concludere a metà 2023. Le operazioni si sono però fermate già due volte. La prima, tra aprile e luglio 2022, a causa del decesso dell’ingegnere Francesco Losacco, incaricato della direzione del cantiere nonostante all’epoca dell’affidamento fosse già ultranovantenne. Il secondo stop, arrivato dopo un periodo in cui le operazioni sono andate avanti a scartamento ridotto e che dura ormai dalla scorsa estate, è invece da ricondurre all’aumento delle materie prime.

Ad aprile, Area Blu ha affidato l’aggiornamento del progetto complessivo di completamento della Bretella alla società faentina Enser. Il piano comunale delle opere pubbliche fissa i lavori nel 2025.

Enrico Agnessi