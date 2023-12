Brindiamo a coesione e ripartenza

Signorini

Il 2024 è ormai alle porte e, inevitabilmente, si porta dietro una lunga scia di preoccupazioni e dubbi lasciati dall’anno precedente. L’auspicio di tutti è che sia l’anno della ricostruzione e, soprattutto, della coesione. Un anno dove le forze politiche in campo sappiano fare squadra sui temi che contano per la comunità, andando oltre agli interessi del singolo partito.

Il 2024 sarà l’anno delle elezioni amministrative e la speranza è di vivere una campagna elettorale fatta di temi e non di attacchi personali e polemiche perché il territorio, con la ferita dell’alluvione che brucia ancora, non ne ha proprio bisogno. I cittadini si augurano che i prossimi dodici mesi abbiamo come parola d’ordine ’concretezza’ perché, ora più che mai, servono i fatti. A partire dalla ricostruzione che non può e non deve essere ostacolata dalla solita burocrazia.

Massima attenzione dovrà invece essere riservata alle famiglie che stanno ancora soffrendo per inflazione e tassi d’interesse schizzati alle stelle. Non si intravede infatti ancora il tanto auspicato calo, che sarebbe un aiuto non indifferente per chi ha ancora mutui decennali da pagare.

Migliaia di cittadini hanno resistito al biennio 2022-2023 andando praticamente ad azzerare i (pochi) risparmi e ora hanno bisogno di una mano altrimenti diventerà sempre più difficile onorare gli impegni presi. Insomma, i Comuni dovranno spendere nel migliore dei modi le poche risorse a disposizione cogliendo al volo ogni opportunità che favorisca la crescita del territorio e delle sue aziende che ne rappresentano la spina dorsale.

Artigiani e commercianti, da anni, con il loro entusiasmo,

trascinano i nostri territori.

Sono la linfa vitale di città e paesi come i volontari delle tante associazioni benefiche di questa meravigliosa terra. A tutti loro e a noi ’semplici’ cittadini, vanno i migliori auguri di un 2024 di gioia.