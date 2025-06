Brindisi firmati, musica e friggione. Notte divina alla chiesa del Carmine

Sapori, arte e musica. Torna l’evento enogastronomico "Carmine Divino", venerdì dalle ore 20.30 nella Chiesa del Carmine, in via Libertà 97 a Medicina. L’amministrazione comunale, in collaborazione con I Portici di Medicina, presenta la quarta edizione di "Carmine Divino", evento enogastronomico di punta che celebra i prodotti del territorio in una cornice di grande suggestione artistica e culturale: la Chiesa del Carmine. Anche quest’anno hanno contribuito alla realizzazione gli sponsor Bcc ravennate forlivese e imolese e Confcommercio Bologna.

L’iniziativa si svolgerà in occasione de "La lunga notte delle chiese", manifestazione nazionale che valorizza il patrimonio religioso e artistico italiano. In questa circostanza, oltre alla Chiesa del Carmine, saranno aperte con visite guidate gratuite altre tre chiese barocche del capoluogo: la Chiesa del Crocefisso, la Chiesa Parrocchiale di San Mamante e la Chiesa della Salute. La degustazione, pensata per un pubblico curioso e appassionato, vedrà protagonisti produttori del territorio: Mingazzini, con il noto Cinquantacinque Rosa spumante brut, Arjel Famoso & Sauvignon Blanc e il Vin-à-Porter Spritz zero alcool; Zanardi Alessandro, con due DOCG di Pignoletto e una bollicina di Trebbiano e Albana; Palazzo di Varignana, con il Villa Amagioia Metodo Classico, il Romagna Sangiovese Superiore 2023 e lo Chardonnay Colli d’Imola. Debuttano in quest’edizione due cantine di prestigio nazionale: Cantina Cusumano (Sicilia), con un Nero d’Avola, uno Chardonnay & Sauvignon Blanc e un Chardonnay Pinot nero metodo classico; Tenuta del Cerro (Toscana – zona Montepulciano), con il Manero Bianco (Trebbiano), il Manero Rosso (Sangiovese), e una bollicina di Chardonnay.

Grande novità dell’edizione 2025 sarà la presenza del Friggione di cipolla di Medicina, preparazione tipica della cucina bolognese e locale. La cipolla di Medicina, apprezzata in tutta Italia per il suo sapore delicato e aromatico, sarà protagonista in una ricetta che esalta i vini rossi e bianchi strutturati in degustazione. Prodotto riconosciuto per le sue proprietà benefiche e versatilità in cucina, è coltivata nelle varietà rossa, bianca e dorata e rappresenta una vera eccellenza locale. Musica d’atmosfera nella cornice barocca con Afterglow e il Trio Mariquita, voce di Daniela Peroni, con un repertorio che spazia dalla musica classica al tango argentino, dal pop al folk, fino alla musica da camera. L’ingresso con 3 degustazioni ha un costo di 10 euro, mentre quello con 5 degustazioni è disponibile a 15 euro.

Zoe Pederzini