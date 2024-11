Bruciato il tetto della centrale Hera . Danni agli impianti all’interno. Nessuno stop del teleriscaldamento

"Nessun’interruzione per il teleriscaldamento e nessuna fuoriuscita di sostanze nocive". Hera tranquillizza sulle conseguenze dell’incendio che è divampato mercoledì sera alla centrale di cogenerazione di via Casalegno. Ancora ignote le cause del rogo, sulle quali stanno svolgendo verifiche i vigili del fuoco. Ma i danni sono sicuramente estesi.

I vigili del fuoco ieri mattina erano ancora al lavoro per raffreddare la struttura che copre la centrale di Hera di via Casalegno. Operazioni che sono proseguite per tutta la giornata. L’intervento la sera precedente era stato massiccio e tempestivo, ma quando sono intervenuti le fiamme, partite da travi in legno lamellare (materiale molto robusto formato da più tavole incollate), si erano già estese a una larga porzione del tetto. L’intervento è stato particolarmente impegnativo, eseguito con l’autoscala e proseguito tutta la notte ed è stato volto anche a prevenire danni ai macchinari della centrale.

Si sono comunque registrati danni agli impianti elettrici e ai

dispositivi di sicurezza e quindi Hera farà eseguire nei prossimi giorni un’accurata verifica delle strutture, degli impianti e dei macchinari interessati per poter poi svolgere i lavori di ripristino.

Al momento la centrale non è quindi funzionante.

Da Hera arriva la conferma che l’incendio "non ha provocato alcuna fuoriuscita di elementi o sostanze nocive" e che non sono rimaste coinvolte persone (ci lavorano in venti).

Hera conferma anche che la sua sede è agibile e regolarmente aperta. Ieri lo sportello per i clienti è rimasto chiuso ma riaprirà nella giornata di oggi.

Hera ci tiene a precisare anche che nessuno rimarrà al freddo: "L’incendio non ha provocato alcun disservizio al teleriscaldamento, che è e sarà garantito a tutti gli utenti grazie alla rete di caldaie". Risulta che sia bruciata una copertura in legno, ma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Carapia, chiede chiarezza al sindaco Marco Panieri su cosa è bruciato esattamente: "Vorremmo avere delle risposte visto che l’impianto non è isolato nel deserto ma possiamo dire nella Città". Il Comune ha confermato nel pomeriggio che non sono emersi elementi di preoccupazione.

