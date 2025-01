Brusaferri guarda avanti con fiducia: "Continuo a lavorare come sempre. Poi la giustizia farà il suo corso"

"Non sono interessato a rilasciare dichiarazioni alla stampa. Vado avanti a lavorare e, per tutto il resto, attendo che la giustizia faccia il suo corso". Taglia corto Emanuele Brusaferri, volto conosciuto della ristorazione imolese e titolare assieme al fratello della società Mr. Bruce che, dopo aver vinto il bando lo scorso inverno, ha ottenuto la gestione dello storico Caffè della Rocca.

"Saremo presenti fin dalla prima mattina, con le classiche colazioni. Ma vogliamo essere anche un punto di riferimento per le pause pranzo e per gli aperitivi serali e al dopo cena – aveva detto al Carlino Brusaferri poche ore dopo la vittoria del bando –. Già nelle prossime ore contatterò il precedente gestore. Ha fatto la storia di questo locale. Una storia importante che noi continueremo a portare avanti in continuità con quanto avvenuto fino ad ora. Poi, ovviamente, come è giusto che sia, introdurremo anche il nostro tocco".

Il precedente gestore, Lorenzo Sabbioni, volto storico del locale, ha però deciso di presentare ricorso, convinto fin da subito che il bando non fosse stato ’a regola d’arte’ e che ci fossero dei requisiti da valutare con maggiore attenzione. Una convinzione che sembra essere anche quella del Tar che lo ha accolto.

Sabbioni decise di non parlare nelle ore successive alla ’perdita’ del locale e non lo fa nemmeno ora in attesa che a pronunciarsi sia eventualmente anche il Consiglio di Stato a cui passa ora la palla.

Il ricorso presentato dall’ex gestore si concentrava su quattro punti relativi alle regole e alla gestione della gara, tre dei quali respinti dal Tar: la presunta trasformazione ‘surretizia’ del criterio di aggiudicazione da offerta economicamente più vantaggiosa a massimo ribasso; la mancanza di trasparenza nell’assegnazione dei punteggi; la mancanza di indennizzi per il concessionario uscente. Sotto la lente è invece finita la mancanza di verifiche su possibili cause di esclusione del gestore quali i cosiddetti ’requisiti morali’.

Il Tar ovviamente non ha riscontrato che manchino, ma ha ritenuto fondato il ricorso per il fatto che questa verifica non sia stata compiuta.

Brusaferri, convinto che potrà presto essere fatta definitiva chiarezza va avanti e se, dal 20 gennaio al 5 febbraio, il locale avrà le saracinesche abbassate, ci tengono a far sapere dallo staff, sarà semplicemente per un breve periodo di ferie, in vista del tanto lavoro che porterà verso la stagione primaverile e la successiva estate.

E in attesa che, sulla vicenda, che aveva fatto discutere la città già lo scorso inverno al momento dell’assegnazione del locale, venga messo il punto definitivo.

red. cro.