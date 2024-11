Bucano le gomme alle auto in sosta

Gomme bucate con il punteruolo nella zona tra via Masaccio e via Manzoni. La segnalazione dei cittadini di Scandicci corre sui social. In tutto sono stati segnalati diversi episodi tutti sull’asse che da Vingone va verso Scandicci centro. Una situazione assurda per questi cittadini che si sono ritrovati con la gomma a terra, sfondata con un punteruolo. Non è la prima volta che nell’area vengono segnalati vandalismi alle auto. In questo caso si cambia quadrante, passando da via delle Sette Regole e Parcheggio di Villa Costanza a questo spazio più popoloso del quartiere di Vingone e via Manzoni.