"Buche e segnaletica sbiadita. Più sicurezza sulla Montanara"

Le condizioni della Sp610 Montanara finiscono ancora una volta nel mirino della politica locale. Lo dice Fabio Morotti (foto), consigliere comunale di opposizione a Castel del Rio: "Desidero denunciare il grave stato di abbandono della provinciale nel tratto compreso tra Imola e il confine regionale – attacca mezzo nota stampa -. Il manto stradale è fortemente deteriorato con buche pericolose che mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti. La segnaletica orizzontale è sbiadita o del tutto assente in molti punti mentre quella verticale è stata danneggiata con cartelli abbattuti dalle recenti raffiche di vento. I delimitatori stradali, poi, sono ormai quasi completamente scomparsi". Non solo. "I fossati di scolo laterali, ostruiti da fango e vegetazione, impediscono il corretto deflusso delle acque piovane che restano sul manto stradale – continua il documento -. Se da un lato sono in corso interventi straordinari post-alluvione, dall’altro i lavori di ordinaria manutenzione risultano completamente assenti. Stessa situazione per la Sp15 Bordona e la Sp21 che collega Fontanelice a Piancaldoli". Poi l’affondo: "Si conferma, purtroppo, il totale fallimento del progetto amministrativo metropolitano – conclude Morotti -. Auspico un intervento immediato, già a partire dalla primavera, per ripristinare la viabilità in condizioni di piena sicurezza".