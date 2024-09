Imola, buche in zona industriale: "Intervenire subito"

Sos buche in zona industriale. E in particolare lungo le vie Molino Rosso e Gambellara, le cui condizioni "certificano l’assoluta inutilità delle sagome di biciclette disegnate a terra". È l’affondo firmato dal consigliere comunale e regionale della Lega, Daniele Marchetti. "In una vecchia risposta a una mia interrogazione, l’assessora Elisa Spada mi informò che l’intervento per le cosiddette ‘Bike line’ venne finanziato con il progetto regionale ‘Bike to work’, con l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile unitamente alla sicurezza stradale nella zona industriale, area cittadina più sprovvista di una rete ciclabile – ricostruisce Marchetti –. Contestai immediatamente quell’operazione, definendola pericolosa, dal momento che spesso nemmeno le sagome pitturate a terra trovavano spazio a sufficienza sulla carreggiata. Ma non basta: anche le condizioni dell’asfalto certificano l’assoluta inutilità di quell’opera". Il report del leghista riguarda appunto due tra le più importanti arterie della zona nord della città: via Molino Rosso e via Gambellara.

Nel primo caso, "è visibile anche ai più distratti la condizione pessima dell’asfalto, in parte già segnalato dall’apposita segnaletica in vista presumibilmente dei lavori di ripristino che ci auguriamo di vedere a breve – prosegue Marchetti –, ma che rende pericolosa la percorribilità della via, in particolar modo da parte dei ciclisti".

Situazione analoga anche in via Gambellara. E questo "a testimonianza che non basta dipingere delle sagome a terra per garantire la sicurezza dei ciclisti", aggiunge il consigliere comunale e regionale della Lega.

Il valore complessivo del progetto ‘Bike to Work 2021-2023’ relativo agli investimenti effettuati dal Comune ammonta a oltre 550mila euro, di cui il 70% finanziato dalla Regione e il 30% dal Municipio stesso. Di questo importo complessivo, la realizzazione della segnaletica a terra relativa alle ‘Bike line’ e alle’Cycle strip’ vale 10mila euro circa.

"Stiamo comunque parlando di soldi pubblici", commenta Marchetti. E conclude: "Prima di realizzare queste opere discutibili, sarebbe opportuno utilizzare le risorse che si hanno a disposizione per garantire una buona qualità dell’asfalto".

La risposta del Comune è affidata al sindaco Marco Panieri. "Ricevo numerose segnalazioni e so bene che la situazione della rete stradale è molto sensibile e necessita di attenzioni", spiega il primo cittadino. Qualche numero: "Fino al 2020, quando sono diventato sindaco, il Comune investiva solo 200mila euro all’anno nella manutenzione stradale – aggiunge Panieri –. Nel 2021 abbiamo portato l’investimento a 800mila euro, nel 2022 a un milione e 20mila euro, nel 2023 siamo arrivati a 1,4 milioni e nel 2024, arriveremo a 3,6 milioni investiti in un anno, di cui una buona parte nel forese e nelle frazioni".

In questo senso, il primo cittadino cita tra l’altro proprio via Gambellara. "Tuttavia è una mole di risorse molto importante da realizzare, in parte con risorse straordinarie, ma le strutture e i dipendenti che devono operare sono gli stessi di prima, quindi i tempi sono più rallentati – ammette il sindaco Panieri –. Come amministrazione, stiamo facendo il massimo. E i numeri del bilancio dimostrano come la manutenzione stradale sia stata posta fra le priorità".