Allarme buche sulla Provinciale ‘Gesso’, la rabbia dei sindaci: "Bypass abbandonato"

Imola, 12 gennaio 2024 – I sindaci di Casalfiumanese e Fontanelice, Beatrice Poli e Gabriele Meluzzi, prendono carta e penna per scrivere alla Città Metropolitana. L’oggetto? Le precarie condizioni del primo bypass realizzato sulla Sp34 ‘Gesso’ dopo l’alluvione della scorsa primavera. Già perché le prime piogge di questo inverno, peraltro caratterizzato da temperature piuttosto miti, hanno trasformato in un campo minato pieno di buche la ‘bretellina’.

Una deviazione di transito costruita qualche mese fa dai nuclei specializzati dell’Esercito e dei Vigili del Fuoco. Destinatari della missiva Marco Monesi, supporto al sindaco metropolitano per la ricostruzione post alluvione, e il dirigente dell’ex provincia Maurizio Martelli. E pure il sindaco Matteo Lepore: "Il 6 dicembre scorso nella sala civica di Sassoleone si era preso l’impegno di ripristinare nel giro di pochi giorni, con la fornitura e posa di un manto di ghiaia, il primo bypass sulla Sp34 e di provvedere appena possibile alla sua asfaltatura – spiegano i due primi cittadini della collina –. Ad oggi risulta che questo non sia avvenuto e ora la strada riversa in pessime condizioni".

E ancora: "Fin dai mesi estivi, poi, era stato chiesto di valutare una miglior regimazione delle acque – aggiungono –. Le piogge di questi giorni hanno dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, tutti i suoi limiti". Non solo. "Parliamo di un tratto di strada che interessa diverse persone (tra loro anche anziani con ossigeno e bambini, ndr) e aziende – sottolineano gli amministratori –. In questo momento sono difficili gli spostamenti e, in caso di ulteriore peggioramento del tempo, non crediamo si possa transitare sul bypass se non con mezzi fuoristrada".

Ma c’è di più. "Ci risulta, inoltre, che nel tratto di strada che porta ai civici 21 e limitrofi da tempo venga chiesta manutenzione non ancora eseguita – affondano Poli e Meluzzi –. Nella parte già asfaltata, invece, è già stata evidenziata la necessità di posizionare paracarri in maniera più ravvicinata. Nelle giornate di nebbia, nonostante le righe gialle, il transito è difficile e pericoloso".

Senza dimenticare il bisogno di una maggior protezione nella porzione più ripida della deviazione, che ha un effetto visivo di caduta nel vuoto, e la volontà di conoscere lo stato dell’arte sulla progettazione delle opere definitive e sui relativi tempi di azione. Insomma, un autentico appello di due sindaci della valle per la sicurezza dei propri cittadini e lo spettro della paura dell’abbandono che torna d’attualità. E per la Sp34, è bene ricordarlo, c’è in ballo anche il progetto legato all’intervento per superare il secondo grosso smottamento di terra piombato sull’arteria.