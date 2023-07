Bufera di vento all’alba Divelto il tetto di una casa, colpito anche lo stadio Strage di alberi in città

Alberi sradicati, rami caduti e due strutture sportive danneggiate. È un bilancio pesante quello lasciato in eredità dal forte vento che ha svegliato la città ieri mattina. Una cinquantina gli interventi dei Vigili del fuoco per rimuovere calcinacci e alberi caduti. Non si registrano feriti. Le folate sono iniziate fin dalle quattro, intensificandosi poi graditamente con il passare dei minuti. Alle 5.30 le raffiche di vento avevano superato i 60 chilometri orari.

Tra le zone più colpite c’è quella del quartiere Campanella, dove il tetto di un condominio è stato danneggiato. In via Croce, il tendone che copre il PalaGenius è stato strappato in più punti. Così, nel corso della mattinata, è dovuto intervenire il personale del Comune, coadiuvato dai volontari di Protezione civile, per rimuovere tutta la copertura. "Verrà sostituita quanto prima", assicurano dal Municipio, quantificando il danno in diverse decine di migliaia di euro.

Sempre in tema di impianti sportivi pubblici, si fa la conta dei danni anche all’interno dello stadio ‘Romeo Galli’. Colpita, in particolare, l’attrezzatura in dotazione all’Atletica Imola Sacmi Avis. I materassi per il salto in alto sono stati scaraventati via, subendo gravi danni nella ricaduta. Inoltre il forte vento ha divelto un gazebo e ha ribaltato una panchina. Le attrezzature danneggiate erano state acquistate lo scorso anno. In questo caso, i danni si aggirano su alcune migliaia di euro.

Sul fronte del patrimonio verde comunale, oltre una dozzina di alberi di media e grande dimensione sono stati spezzati e fortemente danneggiati. I problemi maggiori sono stati, in questo caso, in piazza Bianconcini, in via Primo Maggio, in viale Rivalta, nel viale del Piratello, in via San Benedetto, in via Manzoni angolo via Leopardi e nella frazione di Zello. Innumerevoli i rami spezzati e le ramaglie cadute a terra lungo diversi viali. Danni anche a un paio di pali dell’illuminazione pubblica e ad alcuni segnali stradali.

"Ringrazio i vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti in parecchie decine di casi, sia su chiamata di privati cittadini sia per interventi su alberature pubbliche – sottolinea il sindaco Marco Panieri –. Un grazie anche al personale e ai volontari della Protezione civile, alla Polizia locale, al settore Verde pubblico di Area Blu e alle aziende che gestiscono per suo conto la manutenzione del verde, che hanno provveduto con celerità a sgomberare e pulire le strade, le piste ciclabili e le aree pubbliche coinvolte".

Il vento non ha risparmiato nemmeno il circondario. E in particolare la Vallata del Santerno. Nel centro di Borgo Tossignano, in via XX Settembre, un noce è caduto sui garage di pertinenza delle case popolari. Qualche ora di traffico rallentato in direzione di Tossignano, per diversi alberi caduti sulla carreggiata, e lungo la via Codrignanese per ingombranti rami in sede stradale. Da segnalare anche un palo della luce abbattuto dalle raffiche in via Casoni. Disagi più lievi a Dozza e nel resto della valle. Un pilone della telefonia spaccato in due in via Gesso ed i teloni bianchi delle tensostrutture della Festa dell’Unità di Sassoleone e Belvedere, in partenza il 28 luglio, strappati dal vento. L’allerta gialla, in vigore per tutta la giornata di ieri, è stata prorogata anche per quella odierna.