Bufera sugli spazzaneve "Servizio affidato ai parenti della sindaca"

La bella stagione è ormai alle porte, ma a Casalfiumanese si parla ancora di neve. La civica Carmen Cappello va infatti all’attacco degli amministratori locali a traino Pd. "Volti nuovi, sistema vecchio – scrive in una nota –. Quello di far arrivare soldi pubblici ad amici, parenti e supporters. Nulla è cambiato rispetto al consolidato sistema di potere, anzi peggiora di elezione in elezione, divenendo sempre più sfrontato".

Secondo la Capello non farebbero eccezione "i giovani sindaci del Pd, su cui tanti avevano riposto le speranze di novità e cambio di passo".

La civica entra quindi nel dettaglio. "A Casalfiumanese – analizza – il servizio di sgombero neve e spargimento sale è stato infatti aggiudicato a una società agricola gestita dalla madre e dallo zio della sindaca Poli".

La determina a cui fa riferimento la Cappello porta la data dello scorso novembre e tratta dell’affidamento dei due servizi nei periodi invernali 2022-2023 e 2023-2024 in alcune zone del paese. Un impegno ritenuto necessario dal Comune considerato il numero esiguo dei cantonieri in forza alla squadra esterna dell’ente. Ma anche per l’assenza di attrezzature e mezzi idonei per tali scopi. Da qui l’avvio della procedura di gara, con l’invito di partecipazione esteso a tutte le imprese abilitate con sede nella provincia di Bologna, che registra però zero offerte per la maggior parte dei lotti. Tutti tranne due per i quali giunge un’unica offerta di una società del posto, quella gestita dai familiari della sindaca. "Conflitti di interesse e ragioni di inopportunità sono concetti sconosciuti a questi giovani amministratori? – si interroga quindi l’esponente civico –. Non è polemica ma rispetto verso i cittadini".

Immediata la replica della sindaca Beatrice Poli. "E’ una manna l’interesse della civica Cappello perché mi auguro coincida, anche solo per la visibilità riservata ad una criticità che attanaglia ogni inverno le nostre colline, con l’abbattimento di quel cronico azzeramento delle offerte che ricerchiamo addirittura su scala regionale tra le imprese con sede nella provincia felsinea – affonda –. Ma è uno spunto utile anche per invitarla, in mancanza di concrete soluzioni e dato che conosce bene le strade che portano ai nostri monti, ad unirsi alla sottoscritta ed alla giunta per potenziare l’organico dell’ente nei periodi rigidi del prossimo anno. Le consiglio di aggiornare il suo stile di opposizione – conclude la sindaca – per non avere l’impressione, al pari di quello che lei definisce il sistema vecchio dei giovani sindaci Pd, di essere davanti all’ennesima minestra riscaldata".

m. s.