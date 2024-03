Bullismo, guida per le famiglie. Confronto alle Sante Zennaro

Questa sera alle 20, nella sala della Consulta dei ragazzi e delle ragazze (complesso Sante Zennaro), si svolgerà l’incontro dal titolo ‘Il bullismo: guida per le famiglie. Informazioni e strumenti per aiutare i propri figli a riconoscere un comportamento di bullismo e proteggersi in modo efficace’. L’incontro sarà condotto dalla psicologa Alice Tabellini.

Si tratta del quinto appuntamento nell’ambito del ciclo di incontri dal titolo ‘Incontriamoci: confronto e dialogo con i genitori’, proposti dal Comune, nello specifico dal Diritto allo studio in collaborazione con il Centro per le famiglie. Tenuti dalla psicologa Tabellini, gli incontri sono finalizzati a supportare i genitori a riflettere e confrontarsi sulle sfide evolutive che bambine e bambini, ragazze e ragazzi, famiglie e scuole si trovano ad affrontare nel percorso di crescita-apprendimento. Fili conduttori dei diversi incontri saranno il tema della relazione comunicativa e del benessere psicologico di bambine e bambini, ragazze e ragazzi in relazione ai rapporti con i genitori, coetanei e il mondo scuola.

Questo ciclo di incontri tematici per i genitori rientra fra i nove progetti che il Servizio Diritto allo Studio del Comune ha attivato anche per l’anno scolastico 2023-24 a sostegno dell’inclusione, del benessere scolastico e per il contrasto della dispersione scolastica. L’obiettivo è quello di rendere disponibili per le scuole e le famiglie attività rivolte prioritariamente a sostenere la riuscita e lo ‘stare bene a scuola’ dei bambini, alunni e studenti con particolare attenzione per quelli che incontrano maggiori difficoltà nel loro percorso scolastico.

"Stare bene a scuola, vivere la scuola come un’esperienza bella e positiva è fondamentale per crescere meglio dentro e fuori dalle aule – spiega il vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari –. I sei incontri tematici per i genitori affrontano interrogativi sempre più presenti e di assoluta attualità per le famiglie, che mettono al centro i bambini e gli adolescenti. Va contrastata ogni forma di bullismo, senza indugi, dentro e fuori dalla scuola. Ma per contrastarlo in modo efficace bisogna anzitutto riconoscerlo e dunque è importante promuovere la prevenzione e l’attenzione a 360 gradi. Ecco il senso di questo incontro rivolto alle famiglie, che vuole essere una guida per fornire informazioni e strumenti ai genitori per proteggere i figli in modo efficace da qualsiasi comportamento abbia a che fare con il bullismo. La nostra comunità è molto attenta a questo tema".