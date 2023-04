Bullismo, revenge porn, abusi La polizia locale sale in cattedra

L’educazione stradale nelle scuole è stata per 30 anni una priorità della polizia locale, che ha investito risorse diventando un punto di riferimento anche a livello regionale. Due giorni fa è partito un progetto pilota della polizia locale del Circondario, in accordo con la dirigenza scolastica del Paolini, ideato e in collaborazione con la professoressa Mara Mucci e dedicato alle superiori. Si parlerà di cyberbullismo, grooming, revenge porn e truffe telematiche, ma anche dei tradizionali problemi ‘offline’, come violenza di genere, e abuso di sostanze.

L’obiettivo è formare, nelle nuove generazioni, una consapevolezza delle conseguenze dei loro gesti, cercando di responsabilizzare un interlocutore che, generalmente, non riceve informazioni sulla legge, se non troppo tardi, quando l’ha già violata.

La polizia locale ha elaborato un progetto sperimentale per portare il tradizionale concetto di educazione stradale ancora più vicino alle sensibilità dei giovani: "Partiamo con questo progetto – annuncia il comandante Daniele Brighi – contando di raccogliere elementi utili per preparare il rientro della polizia locale nelle scuole, dalle quali siamo stati assenti per troppo tempo, già il prossimo anno".

"In un contesto sociale e tecnologico in continua evoluzione, i nostri ragazzi devono essere ben formati e consapevoli di cosa possono e non possono fare – sottolinea Mara Mucci – I primi ragazzi coinvolti nel progetto sono usciti dall’aula entusiasti e soddisfatti". Gli interventi in aula saranno tenuto da un Ispettore della polizia locale, abilitato all’insegnamento ed esperto di problemi relazionali e di diritto penale.