"Buona alternativa al pronto soccorso"

"Non ci sono mai andato, per fortuna, perché vuol dire che non ne ho mai avuto bisogno, ma ne ho sentito parlare molto bene". Il racconto sul Cau di Paolo Gambetti, cittadino imolese, è positivo. Pur non essendo stato coinvolto in prima persona, Gambetti non manca infatti di riportare le testimonianze di chi,

in situazioni di emergenza, si è trovato a usufruirne. "So che dei miei amici ci sono andati per non fare file al pronto soccorso quando non stavano bene – riprende –, stando alle loro parole si sono trovati molto bene. Può sicuramente essere una buona alternativa rispetto all’ospedale".