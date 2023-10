Burrocacao allo ‘Sherbeth’

Elisa e Giulia Manara, le creative gemelle imolesi della gelateria artigianale Burrocacao, sono state selezionate per partecipare al prestigioso Sherbeth, il festival del gelato artigianale più importante al mondo, che si tiene in questi giorni a Palermo. Lo Sherbeth, giunto alla XV edizione, è uno degli eventi più attesi del panorama enogastronomico internazionale. Ogni anno gli organizzatori ricevono centinaia di richieste da diversi Paesi, ma solo 50 maestri del gusto sono invitati. "Siamo orgogliose di essere state scelte anche noi – spiegano le sorelle Manara –. È un riconoscimento importante per il nostro gelato, da sempre rigorosamente artigianale e naturale".