Bus extraurbani, altri rincari in vista. I sindacati: "Schiaffo ai pendolari"

Gli aumenti delle tariffe per il trasporto urbano non sono ancora scattati (partiranno solo il 1° marzo), ma è già tempo di prepararsi a nuovi rincari. Dopo i ritocchi ai biglietti dei bus ‘rossi’ di Tper varati dal Comune, nei prossimi giorni si dovrà infatti affrontare il tema (comune all’intera provincia di Bologna) delle corse extraurbane nel territorio metropolitano.

"Saranno previsti ulteriori rincari che colpiranno cittadine e pensionati, tantissimi lavoratori e lavoratrici che ogni giorno usano le linee extraurbane per raggiungere le zone industriali verso Osteria Grande lungo la via Emilia, verso il Ravennate lungo la Selice e verso Poggio Piccolo, Castel Guelfo e Medicina – anticipano Stefano Moni e Angelo Gentilini, rispettivamente segretari generali di Cgil e Spi-Cgil (pensionati) –. Abbiamo già espresso il nostro giudizio molto critico sull’impianto complessivo della manovra tariffaria sul trasporto pubblico locale adottata dal Comune di Imola e ora esprimiamo la nostra contrarietà anche a questa manovra che prospetta ulteriori aumenti sul trasporto extraurbano".

Nella lettura della Cgil, il trasporto pubblico è "un pezzo di stato sociale e aumentare le tariffe in piena crisi economica – spiegano dal sindacato – non è una politica progressista". Per lo Spi-Cgil, gli anziani risultano "i più penalizzati dagli aumenti, considerando il fatto che solitamente non usufruiscono degli abbonamenti mensili e annuali, perché non si spostano tutti i giorni, ma usano il biglietto giornaliero e quello City Pass 10 corse. Crediamo che si debba incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici – prosegono Moni e Gentilini – anche seguendo una logica sperimentale del tipo è meglio che sui bus ci siano 10 anziani ad un costo ridotto piuttosto che solo 5 ad un costo lievitato: il risultato economico è simile, ma quello sociale molto diverso".

In questo senso, Cgil e Spi annuncia la volontà di impegnarsi per "contrastare questi ulteriori aumenti chiedendo l’appoggio di tutte le istituzioni del Circondario a partire dal suo presidente (il sindaco di Imola, Marco Panieri, ndr), delle associazioni di categoria e di impresa, e ciò nell’intento di far sentire una unica voce a difesa del nostro Circondario nei tavoli metropolitani".

A differenza di quella per il trasporto urbano, la discussione questa volta si sposterà a Bologna.

"Il nostro territorio martoriato dalle recenti alluvioni non si merita questi ulteriori aggravi e questa politica sconsiderata che andrebbe a compromettere pesantemente la quotidianità delle fasce più deboli della popolazione – concludono Cgil e Spi –. Dimostriamo tutti insieme di avere cura del nostro territorio e dei valori di solidarietà che fanno parte della nostra storia".

Forte preoccupazione per i rincari dei biglietti per i bus extraurbani viene espressa anche da Giuseppe Rago, coordinatore territoriale della Uil. Portando come esempio la linea 101 che collega la città con Bologna "ed è altamente utilizzata dagli imolesi, siano essi studenti, lavoratori o utenti delle strutture sanitarie bolognesi vista la sbandierata sinergia delle Ausl metropolitane", Rago invita le istituzioni a "ravvedersi, assumendosi interamente la responsabilità politica di questi aumenti ingiustificati a cui ci opponiamo nel metodo e nel merito".