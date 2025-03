Bus, il caso del listino ’anticipato’. Spada difende Tper: "Errore di stampa"

"Nessuna notizia circa le nuove tariffe è stata anticipata ai rivenditori". Lo assicura la vicesindaca Elisa Spada, assessore con delega alla Mobilità sostenibile, che interviene così sul caso della comunicazione di Tper (datata 26 febbraio, ma secondo Spada solo per un refuso) indirizzata alle biglietterie e contenente l’ammontare dei rincari dei titolo di viaggio per il trasporto urbano approvati dal Consiglio comunale solo la sera del 27 febbraio ed entrati in vigore il successivo 1° marzo.

"A seguito di un approfondimento" con l’azienda dei trasporti pubblici locali, la vicesindaca ricostruisce così la vicenda che ha fatto arrabbiare una parte dell’opposizione (segnatamente FdI) e probabilmente anche i sindacati, che proprio il 27 erano impegnati in un incontro con la Giunta per portare avanti la delicata trattativa.

"Il 24 febbraio è stata data comunicazione (ai rivenditori, ndr) che il portale sarebbe stato riattivato il 1° marzo con nuovi prezzi" validi per Bologna, Imola e zone extraurbane; "ma delle tariffe non è stata data alcuna informazione", riferisce Spada.

Una seconda comunicazione, quella con il tariffario, è stata inserita la sera del 27 febbraio", aggiunge l’assessora. E cioè una volta che la votazione dell’Aula era avvenuta e l’incontro con Cgil, Cisl e Uil terminato. Già, ma perché allora il pdf con il listino prezzi riporta in altro a destra la scritta ‘aggiornamento 26 febbraio?’. Non è che i rivenditori hanno avuto la comunicazione ufficiale dei rincari già alla vigilia dell’approvazione delle nuove tariffe in Consiglio comunale e del confronto con i sindacati? No, secondo Spada.

"Si tratta di un refuso interno, dato che il 26 febbraio sono stati fatti gli aggiornamenti relativi alle tariffe deliberate dalla Città metropolitana e il 27 sono stati aggiunti gli aggiornamenti di Imola lasciando inalterata la dicitura di cui sopra", spiega l’assessora. Detto questo, la riapertura del dialogo con i sindacati "ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente le condizioni – conclude Spada – per le persone in condizione di fragilità, gli anziani, le lavoratrici e i lavoratori".

Enrico Agnessi