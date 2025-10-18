Bus pieni e studenti a piedi, Vacchi: "Problema serio, si intervenga"

Sovraffollamento, studenti costretti a viaggiare in piedi e situazioni di pericolo lungo strade trafficate. Lo denuncia, per la linea 153 ‘Conselice-Imola’, Nicolas Vacchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia nonché capogruppo metropolitano dei meloniani.

"È doveroso ascoltare l’istanza di molte famiglie – afferma l’esponente di opposizione – sulla situazione di protratto sovraffollamento e conseguente pericolo per la sicurezza degli utenti, prevalentemente studenti minorenni". Il riferimento è alla corsa mattutina delle 7.02 da Sesto Imolese, che secondo Vacchi "ha già tutti i posti esauriti dalla prima fermata", con ragazzi "costretti a compiere il tragitto in piedi e senza cinture di sicurezza".

Il consigliere segnala anche problemi alla fermata della Fornace Guerrino, dove "gli utenti attendono al buio, sul lato opposto della strada, e sono costretti ad attraversare senza strisce né illuminazione". Il percorso stesso, aggiunge, "è critico e pericoloso, in particolare lungo la via Correcchio, con carreggiate strette, fossati laterali e assenza di guardrail".

Ai rischi per la sicurezza si sommano i ritardi: "Molti studenti perdono treni e navette scolastiche, arrivando tardi a scuola o al lavoro", spiega Vacchi, ricordando che "il problema è segnalato da anni". Da qui la richiesta di "aumentare le corse in partenza da Sesto Imolese e anticipare di pochi minuti la prima corsa per garantire le coincidenze".

Poi l’attacco all’amministrazione: "Il sindaco Panieri e l’assessore Spada dormono? Non è più tollerabile ignorare un problema di tale gravità. Le famiglie pagano un servizio pubblico che rischia di essere compromesso nella sua efficienza – conclude –. Chiediamo chiarezza e sicurezza per tutti gli utenti della linea 153. Se il sindaco non porterà il tema in aula, lo faremo noi".