Imola
18 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Bus pieni e studenti a piedi, Vacchi: "Problema serio, si intervenga"

Sovraffollamento, studenti costretti a viaggiare in piedi e situazioni di pericolo lungo strade trafficate. Lo denuncia, per la linea 153...

Nicolas Vacchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, interviene sulla linea 153 del bus che collega Conselice, in provincia di Ravenna, a Imola

Sovraffollamento, studenti costretti a viaggiare in piedi e situazioni di pericolo lungo strade trafficate. Lo denuncia, per la linea 153 ‘Conselice-Imola’, Nicolas Vacchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia nonché capogruppo metropolitano dei meloniani.

"È doveroso ascoltare l’istanza di molte famiglie – afferma l’esponente di opposizione – sulla situazione di protratto sovraffollamento e conseguente pericolo per la sicurezza degli utenti, prevalentemente studenti minorenni". Il riferimento è alla corsa mattutina delle 7.02 da Sesto Imolese, che secondo Vacchi "ha già tutti i posti esauriti dalla prima fermata", con ragazzi "costretti a compiere il tragitto in piedi e senza cinture di sicurezza".

Il consigliere segnala anche problemi alla fermata della Fornace Guerrino, dove "gli utenti attendono al buio, sul lato opposto della strada, e sono costretti ad attraversare senza strisce né illuminazione". Il percorso stesso, aggiunge, "è critico e pericoloso, in particolare lungo la via Correcchio, con carreggiate strette, fossati laterali e assenza di guardrail".

Ai rischi per la sicurezza si sommano i ritardi: "Molti studenti perdono treni e navette scolastiche, arrivando tardi a scuola o al lavoro", spiega Vacchi, ricordando che "il problema è segnalato da anni". Da qui la richiesta di "aumentare le corse in partenza da Sesto Imolese e anticipare di pochi minuti la prima corsa per garantire le coincidenze".

Poi l’attacco all’amministrazione: "Il sindaco Panieri e l’assessore Spada dormono? Non è più tollerabile ignorare un problema di tale gravità. Le famiglie pagano un servizio pubblico che rischia di essere compromesso nella sua efficienza – conclude –. Chiediamo chiarezza e sicurezza per tutti gli utenti della linea 153. Se il sindaco non porterà il tema in aula, lo faremo noi".

TrasportiSicurezza urbana