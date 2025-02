Bus, via libera ai rincari. Ma la trattativa si riapre

Via libera del Consiglio comunale agli annunciati rincari dei biglietti per il trasporto urbano. Ma proprio quando la rottura dei giorni scorsi sembrava ormai definitiva, ieri pomeriggio, prima del voto da parte dell’Aula di piazza Matteotti, si è riaperto il dialogo tra Giunta e sindacati.

"Li abbiamo invitati al tavolo per riprendere un percorso nella rispettiva consapevolezza che sia necessario dare risposte concrete alle fasce più deboli, agli anziani e ai lavoratori – spiega in Aula la vicesindaca Elisa Spada, assessora ai Trasporti, che ha incontrato i vertici locali di Cgil, Cisl e Uil a margine della seduta di ieri –. Ci si ritroverà dopo il Consiglio per valutare le azioni concrete da attuare".

In attesa dei nuovi rincari che verranno indicati dalla Città metropolitana per i bus extraurbani, da domani il costo del biglietto ordinario in città salirà 1,50 a 1,90 euro; il citypass da 14 a 16 euro; l’abbonamento mensile da 28 a 31 euro. Sconti in arrivo, invece, sul costo dell’abbonamento annuale ordinario, che scenderà da 256 a 246 euro. Sempre per quanto riguarda l’abbonamento annuale, confermate le riduzioni per gli under 27 e ampliata anche agli over 65 la fascia delle agevolazioni oggi prevista solo per chi ha più di 70 anni. Invariata anche la possibilità di rimborso integrale per gli under 26 che non usufruiscono della gratuità ‘Salta su’ per studenti e la restituzione del 70% dell’importo per tutti gli altri residenti (fino a esaurimento fondi regionali).

Il Comune è intervenuto con 40mila euro di risorse proprie per calmierare i maggiori costi per il servizio fornito da Tper e quantificati in 86mila euro. Cgil, Cisl e Uil hanno contestato la manovra, rinunciando a firmare l’accordo con il Comune dopo il doppio incontro della scorsa settimana. E in questi giorni hanno lanciato l’allarme relativo all’arrivo dei rincari anche sulle corse extraurbane.

Poi ieri pomeriggio l’inaspettata riapertura delle trattative. Impossibile intervenire sulle tariffe, visto che la delibera approvata ieri dal Consiglio comunale è subito operativa. Si cercherà quindi di intervenire nella direzione di un ampliamento delle fasce che usufruiscono agevolazioni. Le parti si rivedranno nei prossimi giorni.

Enrico Agnessi