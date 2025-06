Ca’ Vaina: storie, voci e immagini raccontano i diritti umani

Torna Il Giorno Dopo Festival, il progetto culturale dedicato a migrazioni e diritti umani, dove arte, musica e dialogo si incontrano per accendere consapevolezza e ispirare cambiamento. Dopo il successo della prima edizione nel 2024 a Ca’ Vaina (via Saffi 50/b), il festival torna nel 2025 con nuovi temi come accoglienza, salute mentale e detenzione amministrativa. È una rete in crescita che promuove partecipazione attiva e comunità accoglienti.

Primo appuntamento venerdì 6 giugno, ecco il programma Si parte dall’Indiemarket (18-23) mercatino di fumetti e illustrazione, seguito dall’Aperitandem linguistico (18:15), occasione per chiacchiere internazionali con drink offerto. Alle 19:45, l’inaugurazione della mostra Crescere in carcere con Alice Facchini. Alle 20 il talk “Voci e occhi dalla rotta migratoria” con David Yambio (Refugees in Libya) e lo psicologo Luca Ciarlariello. La serata si chiude con il concerto degli España Circo Este (22:00), band italo-argentina tra punk, tango e cumbia, con il tour Canzoni per la decrescita felice.